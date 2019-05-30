Росіяни не хочуть бути гордими і голими

Громадяни все менше хочуть оплачувати високий статус країни і все більше замислюються про добробут своїх сімей. Чи змінить це політику РФ?

Більшість співгромадян позитивно оцінює позицію Росії на світовій арені, але лише третина опитаних ВЦВГД вважають нинішнім пріоритетом цілей для країни повернення Росії статусу супердержави. Люди віддали перевагу процвітання: 45% заявили про необхідність стати одним з 15 найбільш процвітаючих країн світу. Для порівняння в 2014 році 52% опитаних говорили, що «членство в клубі» провідних країн може бути забезпечено насамперед за рахунок розвиненої економіки, ще 42% мріяли про сильної армії. Зараз значимість цих факторів суттєво знизилася (33% і 19% відповідно). Найважливішим люди тепер вважають високий рівень добробуту громадян — 43%. Дані Росстату говорять про те, що значна частина російських сімей живе в жорсткому режимі «від зарплати до зарплати»: доходів вистачає лише на найнеобхідніше.

Соломон Гінзбург, президент фонду соціально-економічних і політичних досліджень «Регіональна стратегія»:

«Ми бачимо тренд і незворотну тенденцію. Другого „Криму“ не повториться. Ніхто не стане розв’язувати ядерну, третю світову війну для того, щоб ще тісніше згуртуватися навколо „вождя“.

Люди ж зараз, приблизно з осені 2018 року — це показують дослідження, витрачають значно більше, чим заробляють. Про що це говорить? Про те, що люди залізли в свої кубушки. Хтось-у „гробові“, хтось-„на чорний день“. Це означає, що вони не вірять у те, що держава зможе забезпечити їм гідну зарплату і взагалі якусь зарплату, тому що немає впевненості в тому, що ти уцелеешь на своєму робочому місці. І це закономірно – на зміну всякого роду мрій, заповітним бажанням про те, щоб бути великими від Землі до Плутона, підкорювати Марс, приходять цілком реальні потреби: де взяти гроші на те, щоб лікуватися, тому що безкоштовна медицина в огидному стані, де брати гроші на оплату додаткової освіти для своїх дітей і онуків.

У Калінінграді досі не збудовано онкоцентр, хоча балачки про нього йде протягом багатьох років, і люди думають, де знайти гроші, щоб лікуватися в Петербурзі. Зате ми знаходимо по 350 млн рублів щорічно на утримання такого циклопического споруди в Калінінграді, як стадіон. Тобто ми живемо в ситуації абсурду.

Але ми все-таки європейська країна, а не східна деспотія. Практика змушує якось потихеньку отрезвляться і не вірити брехливим бредням телебачення, яке протягом багатьох років вдувало дезінформацію, розріджуючи мозок людини. Тому чим далі, тим жорсткіше, і я не виключаю, що справа дійде до зіткнення з владою. А все це пов’язано з тим, що йти треба вчасно.

Однак влада остаточно впала в стан аутизму. Вона не чує і не хоче чути. Вона живе за принципом „глухий хірург наркоз не застосовує“».

Василь Колташов, керівник центру політекономічних досліджень Інституту нового суспільства:

«Я думаю, що існує єдність у запитах російських громадян — таке, з яким влада не завжди хочуть рахуватися. Це єдність передбачає рішучий захист національних інтересів у зовнішній політиці, але так, щоб населення вигравало від цього. Щоб люди жили краще і щоб зростав рівень життя. Так, щоб ця політика не перетворювалася у формулу „гармати замість масла“, а щоб вона вирішувала завдання розвитку національного виробництва і підвищення рівня життя росіян. Тобто люди хочуть, щоб Росія була великою державою, але при цьому вони хочуть відчувати це велич на своїй кишені. Вони не хочуть бути тими, хто просто оплачує цю велич.

Природно, якщо людей запитати, чого ви хочете — щоб Росія була великою або щоб ви були заможними, вони дадуть відповідь: звичайно, щоб ми були багатими. Але це як раз такий соціологічний трюк, який розділяє то в суспільній свідомості, що існує в певному єдності.

Влади цей суспільний запит чують в тій мірі, в якій він озвучений. Але справа в тому, що росіяни говорять про це пошепки, і влада повинні мати дуже хороший слух, щоб це почути. Інакше кажучи, у нас суспільство не так активно, щоб висловлювати вимоги досить голосно і нав’язливо. Це, швидше, побажання людей до влади. І влада це побажання чують, але діють вони наступним чином: кажуть — ну, як у вашому регіоні рівень економічного розвитку підніметься, так піднімуться і ваші доходи… тобто надзвичайних заходів, які б підвищили рівень життя росіян, політики створення нових робочих місць, стимулювання внутрішнього попиту в єдності з розвитком внутрішнього виробництва у нас немає.

Так, держава чує. Але, по-перше, погано чує, тому що сказано це неголосно. А, по-друге, діє дуже обмежено: зберігає видачу материнського капіталу, робить так, щоб сім’ї отримували пільгові іпотечні кредити… тобто робить приватні дії, які трохи полегшують становище частини населення, але ситуацію принципово не змінюють, не покращують. І це проблема державної політики.

Держава робить мало, хоча може набагато більше. Але громадяни самі не вимагають цього досить рішуче. От якби вони активно брали участь у політичному житті, створювали політичні рухи, збиралися в клуби, обговорювали — а які рішення могли б підвищити зарплати в нашому регіоні, які робочі місця потрібно і можна створити, які інвестиції, держава має заохочувати і сама робити, — тоді чиновникам довелося б рухатися в цьому напрямку. Але поки цього немає. Люди, швидше, чекають, коли влада виконає їхні побажання. Ну, і влада не дуже квапляться. А куди їм поспішати?»

Дмитро Абзалов, президент Центру стратегічних комунікацій:

«Певні тенденції яскраво виражені останні півтора року. Ставка на сильні зовнішні позиції була присутня завжди, але зараз відбувається актуалізація внутрішньої порядку, насамперед, соціально-економічної. Це пов’язано з тим, що останні кілька років реальні наявні доходи населення фактично не ростуть. До цього накладаються історія з пенсійною реформою, зростання цін на нафтопродукти, підняття ПДВ й інші процеси. В результаті запит на соціально-економічний добробут серйозно збільшився, „мобілізаційна схема“ себе вичерпує. Тому громадяни РФ оцінюють владу не тільки по посиленню зовнішніх позицій — люди до цього звикли, а по поліпшенню добробуту, за соціально-економічним маркерами.

Це особливо актуально на тлі запиту на регіональну владу в рамках останніх виборчих кампаній. Остання кампанія показала, що тільки деяким губернаторам, які йшли на другий термін, вдалося її пройти.

Частина громадян перебуває в режимі економії, що передбачає спроби пересидіти неблагополучну економічну кон’юнктуру. І громадяни вже втомилися економити, вони чекають конкретних рішень в соціально-економічній сфері. Звідси виникають запити на більш ефективну економіку, а також антикорупційну кампанію, особливо на регіональному і муніципальному рівні.

Все це відбувається на тлі розчарування, яка трапилася після пенсійної реформи, — особливо в підтримували владу групах віком „35 плюс“. Президент РФ під час прямого звернення взяв особисту відповідальність за пенсійну реформу і тим самим визнав провальні недоробки в нижчих контурах, наприклад, у Кабміні, який не пояснив населенню, навіщо потрібна ця реформа, і не придумав схему її м’якого проведення. Останнім інтерпретатором став президент, і рівень його підтримки, довіри почав знижуватися. В результаті, соціально-економічна сфера „висить“ на першому особі, а запити до влади більш артикульовані. В цілому вимоги до виконавчого блоку дуже серйозні. Тепер можна просто виплисти на рейтингу президента.

Як влада буде з цієї ситуації виходити? Без економічного розвитку буде складно забезпечити добробут населення. Слід форсувати нацпроекти, але адміністративні витрати і затримки призводять до того, що вони виконуються дуже повільно. А попереду — парламентські вибори, коли рейтинг влади виявиться під тиском. Часу, за який потрібно стабілізувати рейтинги та забезпечити відчуття поступального розвитку, залишилося мало».