Сирійське болото

У Сирії Асад був змушений перекидати великі сили в район Пальміри для протистояння челночащим по пустелі групам ИГИЛ. Попереднє поповнення в Пальміру було перекинуто раніше у район Аль-Маядина для контролю над Дейр-ез-Зором, де Асад фактично веде боротьбу відразу з двома супротивниками – ИГИЛ і проіранськими шиїтськими терористичними угрупованнями. Другий противник виглядає істотно більше – терористи з афганського “Фатимиюн” і іракські бойовики остаточно вибили сирійців з Аль-Букамаля. Зона контролю Асада поширюється не далі Аль-Маядина, іраксько-сирійський кордон повністю в руках Ірану.

Іран прискорено проводить в окупованих місцевостях заміну населення – туди масово прибувають жителі Афганістану, Іраку, східних провінцій самого Ірану. Залишається місцеве населення, особливо діти та молодь, посилено обробляються ідеологічно і пропагандистськи. Місцевих досить охоче за дуже пристойні за місцевими мірками гроші беруть в різні воєнізовані і бойові угруповання, де вони також проходять інтенсивну обробку і вельми прискорено гинуть у різноманітних сутичках з противниками шиїтів. Цілком тривіальний процес – “шиїтський пояс” КВІР – це не тільки логістичний проект, але і проект повного переформатування всього окупованого простору, що включає в себе і демографічні зміни.

Загалом, така практика заміщення населення підкорених територій – норма для Близького Сходу, однак Іран з захопленими сирійськими та іракськими територіями робить це набагато швидше, фактично конвеєрним методом. Виникає цікава конструкція управління, де іранці – вища каста, колабораціоністи-араби їм прислужують і здійснюють контроль над населенням підкореної території, а гарантії контролю над зрадниками здійснюють іноземні найманці-терористи начебто афганського Фатимиюна. Іранці насправді майже нічого не винаходять – приблизно так і було організовано Перська імперія і її попередник держава Ахеменідів, просто зараз КВІР ставить все на індустріальні рейки, часу на розкачку, як двадцять років говорить нам Путін, немає. Єдина різниця, що Путін тільки говорить, а от Іран нічого не говорить, але робить.

У поточній реальності, що відбувається, змушує російське командування приймати самостійні кроки для зачистки території, яка формально за Астанинским домовленостями була передана Росії як “зони деескалації” в Ідлібі. Ця зона так і не була зайнята ні російською військовою поліцією, ні проросійськими НДФ – вона так і залишилася під контролем бойовиків.

Асад, перекинувши частину сил на південь, фактично втратила свій наступальний потенціал у Хама та Ідліб. Зараз бойові дії в північній Хамі ведуть в основному суто проросійські наймані формування, підкріплені російськими військовими. Тому різко зросло число повідомлень про загибель або полон російських військових. Майже кожен день місцеві джерела і пропаганда бойовиків рапортує про загибель одного-двох російських військовослужбовців. Останнє повідомлення надійшло вчора про те, що в снайперської дуелі був убитий російський снайпер. Що з цих повідомлень правда, а що – вигадка, сказати складно, але частота повідомлень різко зросла. До прикладу, вчора прийшло повідомлення від імені Джебхат аль-Ватании про успішну засідку, в якій загинули щонайменше двоє російських військових.

У бойовиків починають з’являтися зразки російського озброєння, яке взагалі нікому і ніколи не поставлялося і варто лише на озброєнні російських СЗГ. Опублікована фотографія, на якій, як стверджується, бойовик ХТаШ фігурує з тепловізійним прицілом російського виробництва, причому не в цивільному мисливському, а у суто військовому виконанні. Можливо, у бойовиків знайшлося півмільйона карбованців, щоб замовити його в інтернет-магазині, але швидше, його просто зняли з убитого.

Інтерес в Росії до сирійської авантюрі Путіна майже повністю втрачений, тема сирійської війни практично зникла з російських ЗМІ, війна висвітлюється в основному в соцмережах невеликими групами психічно не зовсім здорових громадян, алкающих військових перемог завжди, скрізь і з усіма, тому правди там майже немає, а масовий інтерес до того, що відбувається з нашими військовими, може виникнути лише у випадку якийсь абсолютно немислимою катастрофи, яку навіть російська пропаганда не зуміє прикрити. Однак війна в Сирії давно перейшла у в’язку стадію гниючого болота, тому такого роду катастрофи практично виключені. Може, років через 10-20 який-небудь черговий геній вітчизняного кіновиробництва зніме чергову епохальну стрічку про чергову 9 роту, але загалом ця війна для масової свідомості вже закінчилася.