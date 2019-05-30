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В Улан-Уде лопнув дитячий батут. Постраждали п’ятеро дітей, троє у реанімації

30.05.2019

В Улан-Удэ лопнул детский батут. Пострадали пятеро детей, трое в реанимации

В Улан-Уде на майданчику біля Будинку торгівлі лопнув батут стрибали з дітьми. В результаті НП постраждали п’ятеро дітей, у одного з них зламана щелепа. Про це повідомляє «Ариг Ус online».

За словами очевидців, спочатку батут злетів, а вже буквально через мить лопнув. Під сдутой конструкцією виявилося відразу кілька дітей.

В. о. керівника адміністрації Улан-Уде Ігор Шутенко перервав чергову сесію міськради і відправився до постраждалим дітям у лікарні. Також лікарню вирушив міністр охорони здоров’я республіки Дамбинима Самбуев.

ТАСС уточнює, що в лікувальні установи доставлені п’ятеро дітей у віці від чотирьох до шести років. Троє з них у реанімації, стан їх оцінюється як важкий.

В регіональному управлінні Слідчого комітету ТАСС повідомили, що на місце події виїхали слідчі. У прес-службі управління Росспоживнагляду по республіці агентству розповіли, що відповідальні за роботу батута втекли з місця НП. Крім того, за інформацією прес-служби, управління займеться питаннями компенсацій.

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