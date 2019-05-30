Пограбував і по-звірячому задушив: спливли скандальні факти про спонсора відпочинку Ситника

Товариш директора НАБУ Артема Ситника, який оплачував його відпочинок на базі «Поліське-Сарни» у Рівненській області, Микола Надейко у квітні 2019-го звернувся в суд про зняття судимості за розбійний напад.

Про це пише «Судовий репортер» з посиланням на дані реєстру судових рішень. Як з’ясувалося, Найденко був засуджений 26 грудня 2005 року Апеляційний суд Києва. Його засудили до 9 років позбавлення волі за звіряче вбивство громадянина Великобританії Кірана Доунза, який проживав у столиці на вулиці Михайлівській, 24.

За повідомленнями ЗМІ, Надейко працював у цього британця водієм. 10 листопада 2004 року разом з двома спільниками увірвався в квартиру свого роботодавця і змусив його відкрити сейф, в якому зберігалися 15 тис. доларів, а також забрав два мобільні телефони, цінні годинники, куртку і автомобіль «Ленд Ровер». Після пограбування британця задушили.

Відбувши 6 років за ґратами, Надейка був умовно-достроково звільнений у 2010 році.

Тепер же товариш Ситника вирішив достроково позбавитися судимості. Зокрема, журналіст Володимир Бойко у своєму Telegram-каналі висловлює думку про те, що Надейко хотів зробити це як раз з допомогою директора НАБУ, саме тому нібито був такий щедрий до нього і оплачував відпочинок.

Втім, висловлюється думка про те, що він тепер доб’ється свого абсолютно безкоштовно: мовляв, не дарма ж свідок Надейко так докладно розповів слідчим ДБР, які суми він витрачав на відпочинок директора НАБУ.