У парламенті Грузії пропонують підняти питання про екстрадицію Саакашвілі з України

Грузинський парламентарій Нукри Кантарія заявив, що необхідно знову підняти питання екстрадиції екс-президента Грузії Михайла Саакашвілі з України на батьківщину.

«Вважаю абсолютно логічним, що коли людина знаходиться в розшуку, знову повинен бути поставлено питання його екстрадиції. Думаю, що так і повинно статися», – сказав депутат.

Його колега Акакій Зоидзе зазначив, що прокуратура Грузії має знову звернутися до України з вимогою про екстрадицію Саакашвілі.

«Наша прокуратура, напевно, ще раз звернеться до України. По ідеї, повинна звернутися», – додав він.