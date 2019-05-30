Керівника полтавського відділення Ощадбанку відправили до СІЗО — його підозрюють у торгівлі даними клієнтів

У торгівлі «жучками» та даними полтавців підозрюють керівника відділення «Ощадбанку» та юрисконсульта нафтогазового підприємства

Жовтневий райсуд Полтави обрав світові запобіжного заходу двом підозрюваним у торгівлі даними клієнтів банку і торгівлі засобами для негласного отримання інформації («жучки» та камери). 24 травня судді Ірина Блажко та Володимир Бугрій постановили взяти під варту керівника відділення «Ощадбанку» Олександра Васильченка та юрисконсульта ТОВ «Нафтогазрозвідка», ім’я якого невідоме. Про це «Полтавщині» стало відомо з реєстру судових рішень та офіційного сайту суду.

Нагадаємо, цих двох затримали у Полтаві 22 травня. Прес-група СБУ повідомляла, що керівник відділення державного банку та колишній правоохоронець налагодили схему незаконного одержання грошей. За хабар вони надавали громадянам відомості, які становлять банківську таємницю, а також продавали засоби для негласного отримання інформації. Серед «клієнтів» цих осіб були і представники комерційних структур.

З даних реєстру судових рішень стало відомо, що один з підозрюваних у цій справі — керуючий відділенням Полтавського обласного управління АТ «Ощадбанк» Олександр Васильченко. Його спільник наразі працює юрисконсультом в ТОВ «Нафтогазрозвідка», але ім’я я поки не опубліковане.

Відповідно до матеріалів справи, кримінальне провадження щодо них було відкрите 14 лютого 2019 року. Кваліфікація — 2 ч. ст. 359 ККУ (Незаконні придбання та збут спеціальних техзасобів отримання інформації, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб) та ч. 1 ст. 364 ККУ (Зловживання владою або службовим становищем).

Слідчі з’єднання ясували, що керівник відділення банку та екс-правоохоронець разом з іншими людьми поштою передавали контрабандні «прослушки» та камери для прихованого відеозапису. Наприклад, під час одного з обшуків правоохоронці знайшли чорну кулькову ручку з золотистими вставками, прямокутний чорний предмет з випуклістю у формі ґудзика, який мав гумові кнопки та роз’єм із карткою пам’яті.

17 травня експерт надав висновок, що ручка — це відео-, аудіозаписуючий пристрій, а прямокутний предмет — відеозаписуючий пристрій. Ці предмети юрисконсульт передавши в оренду третій особі за 7 тис. грн. Передача відбулася 22 травня у головному офісі «Ощадбанку» у Полтаві на вул. Соборності, 63а. Гроші чоловік отримав в автомобілі Jeep Grand Cherokee.

Полтавське обласне управління АТ «Ощадбанк» на вул. Соборності, 63а

Одразу після цих передач фігурантів і затримали. За два дні суд обрав їм запобіжні заходь. Олександра Васильченка взяли під варту із правом внесення застави. Якщо за нього не внесуть 154,9 тис. грн, найближчі два місяці він проведе у СІЗО.

Його спільника теж намагалися взяти під варту, але в результаті лише розібрали не цілодобовий домашній арешт — з 21:00 до 8:00.

Наразі слідство продовжується.