Після нових зіткнень на станції Шиес экоактивисты заявили, що їх будуть зносити табір

В Архангельській області на станції Шиес, де регіональні влади мають намір побудувати полігон для московського сміття, тривають зіткнення силовиків і громадян, які виступають проти звалища. 29 травня під час протестної акції були затримані чотири экоактивиста, є постраждалі. За словами противників сміттєвого полігону, силовиками прийнято «рішення про жорсткий сценарій», ведуться розмови про знесення табору протестувальників.

У паблике «Помор’я — не смітник!» в соцмережі «ВКонтакте» повідомляється, що напередодні були затримані з застосуванням сили активісти Ілля Трубачов, Олексій Бобрецов, Максим Магомедов і Ганна Шекалова. Отримали травми в протистоянні з співробітниками Омону і приватної охоронної організації були оглянуті медиками. Лікарі наполягли на госпіталізації деяких постраждалих.

В цей же день в Архангельську відбувалися пікети проти будівництва звалища, у зв’язку з цим прокуратура поширила застереження про неприпустимість народних зборів у знак протесту проти дій поліції та ЧОПа на Шиесе.

У соцмережах при цьому почала поширюватися інформація про те, що на станції Шиес будуть зносити табір екоактивістів. Один з лідерів протестного руху Дмитро Секушин написав, що «ніякого діалогу не буде». «Після візиту в область московських силовиків прийнято рішення про жорсткому сценарії. Ми це зараз бачимо на Шиесе», — заявив він. Втім, за даними місцевих ЗМІ, відомості про підготовлюваний знесення табору протестувальників суперечливі і поки не підтверджуються. Можливо, мова йде про окремих наметах, що знаходяться в безпосередній близькості до будівництва.

Нагадаємо, на початку квітня в Архангельську пройшли хода та мітинг на знак протесту проти будівництва полігону, на який планують звозити сміття з Москви. В ході протестних заходів городяни вимагали відставки губернатора Ігоря Орлова. Глава регіону назвав вийшли на вулиці «шелупонью». На акціях протесту були затримані десятки людей, у тому числі журналісти.

Після цього біля станції Шиес активісти розбили табір і оголосили безстроковий протест з-за будівництва звалища. Зіткнення екоактивістів і силовиків відбуваються там постійно. Так, 27 травня протистояння закінчилося тим, що один з протестувальників отримав травму ноги і спини, іншому розбили обличчя. Ще одного чоловіка відвезли на швидкій допомозі з-за гіпертонічного кризу.

Вартість полігону, де планують зберігати столичні побутові відходи, оцінюється в 10,5 млрд рублів. Очікується, що площа звалища складе більше 5 тис. гектарів. Через йдуть протестів влади заявили, що будівництво буде припинена 15 червня, до цього часу будуть проводитися необхідні інженерні, геологічні та екологічні вишукування.