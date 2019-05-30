Під новим пішохідним мостом у Києві можуть побудувати готель і розважальний центр

Ділянки під пішохідним мостом у Києві орендують компанії, які пов’язані із забудовником Дмитром Буряком. На них планували звести готель і розважальний центр.

Про це свідчать дані Кадастрової карти України та Єдиного держреєстру речових прав на нерухоме майно, – пишуть «Наші гроші». Ділянки орендують компанії «Будівельні технології» та «Етрекс». На одній з ділянок встановлені опори пішохідного мосту.

У виданні зазначили, що міст змогли побудувати завдяки договору між замовником мосту «Інженерний центр» КМДА і «Будівельними технологіями».

За договором, компанія дає згоду на будівництво опор на території, а «Інженерний центр» сприятиме у розвитку проекту на орендованій ділянці. «Етрекс» також орендує ділянку у Центральному парку культури та відпочинку. Цю територію компанія отримала під будівництво готелю, розважального комплексу та адміністративного будинку.

Проект розважального комплексу розробляла компанія «БК «Аскон», яка виграла тендер на розробку документації реконструкції парку «Володимирська гірка».

: informator.news