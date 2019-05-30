Мінімальна зарплата в Польщі зросте до 640 доларів

Починаючи з 2020 року, у Польщі на 200 злотих збільшать мінімальну заробітну плату за повний робочий день. Вона становитиме 2450 злотих (близько 640 доларів). Погодинна ставка за роботу за контрактом складе 16 злотих. Наразі мінімалку отримують 1,5 млн людей. Також у березні 2020 року пенсії зростуть на 3,24%.

Про це пише Rzeczpospolita.

Ельжбета Рафальська, міністр сім’ї, праці та соціальної політики Польщі, анонсувала в середу, 29 травня рішення уряду щодо мінімальної заробітної плати у наступному році.

Відтак, вона зросте до 2045 (530$) злотих на місяць для штатних працівників і 16 злотих за годину роботи за цивільно-правовим контрактом. При повній ставці за контрактом працівник зароблятиме 2450 злотих.

На думку роботодавців Польщі, таке збільшення непропорційно збільшенню продуктивності праці. Тому вони пропонують збільшити мінімальну заробітну плату до 2387 злотих, що означає збільшення погодинної ставки лише до 15,60 злотих. У свою чергу профспілкові діячі вимагають набагато більше. На їхню думку, мінімальна заробітна плата повинна збільшитися до 2,520 злотих (на 270 злотих) і 16,50 злотих за годину роботи за контрактом.

Як заявила міністерка Рафальська, нинішня пропозиція уряду стане законом з 1 січня 2020 року. Вона також заявила, що поточні оцінки уряду показують, що збільшення пенсій у березні наступного року складе 3,24%.

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