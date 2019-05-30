В Україну повернулися ще п’ятеро моряків із затриманого в Єгипті танкера

В Україну повернулися ще 5 моряків з танкера Sea Shark, затриманого півроку тому в Єгипті. Про це повідомляє Держприкордонслужба.

“Сьогодні вночі в Україну повернулися ще 5 моряків, які були затримані в минулому році в Єгипті. Українці прибули в аеропорт Одеси.

Як і напередодні, прикордонники Одеського загону оформили їх окремим коридором”, – йдеться в повідомленні.

Відзначається, що моряки прибули до Одеси рейсом зі Стамбула.

Їх супроводжували представники фонду допомоги морякам «Ассоль», в залі очікування пасажирів зустріли близькі та родичі, представники МЗС та ЗМІ. Зазначається, що найближчим часом очікується прибуття ще трьох членів екіпажу.