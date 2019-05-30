Колишній військовий комісар погорів на хабарі

Співробітники Служби безпеки України викрили на систематичному одержанні хабарів начальника одного з районних військових комісаріатів Одещини. Про це повідомили у прес-службі СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що воєнком налагодив механізм отримання неправомірної вигоди від громадян за ухилення від проходження військової служби. Вартість “послуг” зловмисника становила у середньому п’ятсот доларів США та залежала від платоспроможності “клієнта”. До протиправної діяльності зловмисник залучив посередника ‒ колишнього керівника цього ж військкомату у відставці.

Оперативники спецслужби задокументували, що посадовець вимагав від місцевого мешканця плату за сприяння в ухиленні від призову та видачу військового квитка про непридатність до проходження строкової служби за станом здоров’я.

Посередника правоохоронці затримали на одній з вулиць обласного центру після отримання хабаря та передачі призовнику військового квитка.

Наразі у межах відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України вирішується питання щодо оголошення зловмисникам про підозри у скоєнні злочину.

Тривають слідчі дії та встановлюються всіх обставини справи та інших фактів протиправної діяльності військових.

Операція з викриття зловмисників проводилась спільно з військовою прокуратурою Одеського гарнізону.