Столичних податківців затримали на хабарі у 12 тис. дол

У Києві під час отримання 12 тисяч доларів неправомірної вигоди затримано двох податківців, повідомляє прес-служба ДБР.

Правоохоронці затримали заступника начальника відділу ГУ ДФС у Києві та слідчого цього ж управління ДФС.

За даними слідства, вказані особи вимагали 12 тисяч доларів у виконавчого директора одного із підприємств Одеси за повернення вилучених під час обшуків документів та припинення кримінального переслідування.

Правоохоронців затримали в порядку ст. 208 Кримінального кодексу України після отримання коштів. Наразі проводяться першочергові слідчі дії та вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру в одержанні неправомірної вигоди службовою особою, поєднаному з вимаганням такої вигоди та вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років із конфіскацією майна.