Серіал «Чорнобиль» очолив рейтинг за оцінками глядачів

Новий міні-серіал “Чорнобиль” від HBO розмістився на першому рядку в топі найкращих серіалів на IMDb, залишивши позаду “У всі тяжкі”, “Планету Земля” “Братів по зброї” та навіть “Гру престолів”. На даний момент оцінка становить 9,6 балів при майже наявності 79 тисячі голосів. Про це повідомляє УНН із посиланням на рейтинг IMDb.

“Чорнобиль”, міні-серіал з п’яти частин спільного виробництва HBO і Sky, покаже історію ядерної аварії 1986 року, однієї з найгірших техногенних катастроф в історії — і жертв, принесених для порятунку Європи від неймовірної катастрофи.

Прем’єра відбулась 6 травня, а всі наступні епізоди виходять щопонеділка.

Зірками міні-серіалу “Чорнобиль” стали номінант на премію “Еммі” Джаред Харріс, Стеллан Скарсгард і номінант на премію “Оскар” Емілі Вотсон.

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