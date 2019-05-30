В Украине перейдут на НАТОвскую систему воинских званий

Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект, которым предлагается ввести новую шкалу армейских и корабельных воинских званий, упразднив прапорщиков и мичманов, разделив при этом сержантский и старшинский состав на младший и старший состав.

Об этом сообщает корреспондент “Интерфакс-Украина”, передает Zrada Today.

Отмечается, что за соответствующий законопроект (№ 10181) “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о выполнении воинской обязанности и прохождении военной службы” в первом чтении проголосовал 231 народный депутат.

Законопроект предлагает ввести новую шкалу армейских и корабельных воинских званий. В частности, в случае его принятия в целом в Вооруженных силах Украины отменяются воинские звания “прапорщик, старший прапорщик” (мичман, старший мичман) и вводятся новые звания “рекрут”, “штаб-сержант” (штаб-старшина), “мастер-сержант” и “главный мастер-сержант” (корабельные – “старший мастер-старшина”, “главный мастер-старшина”).

Кроме того, предполагается разделение сержантского и старшинского состава на младший и старший состав.

Законопроектом также предлагается определить должностные обязанности для новых должностей в ВС Украины, в частности, в Уставе внутренней службы ВСУ – для должностей “главный сержант (главный старшина) полка, батальона, дивизиона”, “начальник медицинского пункта полка, батальона, дивизиона, роты”, “сержант-инструктор, старший инструктор (старшина-инструктор)”, “инструктор по тактической медицине роты (батареи)”, “сержант по материальному обеспечению” и др.

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