«Чорнобиль» — чому американці зробили краще?



Серіал від HBO «Чорнобиль» став чемпіоном серед серіалів за версією IMBD в цьому році. Суперуспешность йому звичайно ж принесла детальна проробка с. бюджету та відмінне поєднання режисури та акторів. Нагадаємо, що основні зйомки серіалу зробив автор «Ходячих Мерців». І вийшло краще, ніж за всю історію радянського кінематографа, а прос російський і український тим більше нічого говорити. Журналіст і вчитель математики із США Слава Маламуд розповів , як завдяки серіалу «Чорнобиль» випадково дізнався, що його вітчим брав участь у ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС.

Журналіст з США з радянськими країнами про серіалі «Чорнобиль» і про те, як випадково з’ясував, що його вітчим був ліквідатором. Маламуд переказує в твіттері епізоди серіалу HBO і намагається критично оцінити їх з точки зору людини, що жила в СРСР тієї епохи. Його записи ретвитит навіть творець серіалу Крейг Мейзин.

Журналіст зазначив, що в цілому «Чорнобиль» досить достовірно описує події 1986 року, а деякі деталі і зовсім зможуть помітити тільки люди, які жили в Радянському Союзі.

1986-й для мене дуже пам’ятний рік, я всі ці події добре пам’ятаю, — мене вразило, наскільки мало там речей, до яких можна причепитися. Дивно, як автентично виписані персонажі в плані менталітету радянської людини — наскільки це можливо для західних сценаристів.

Ну і, природно, деталі, там їх неймовірна кількість. Навіть незрозуміло, навіщо вони це зробили — адже їх цільова аудиторія цього навіть не помітить. Я-то бачу, що номерний знак машини в кадрі — це дійсно номери Київської області. Хто це помітить в Америці чи Англії?

Слава Маламуд

журналіст з США

Маламуд був вражений, з яким пієтетом Крейг Мазін, творець «Чорнобиля», підійшов до вихідного матеріалу. Журналіст знайшов в епізодах серіалу схожість з радянською картиною «Іди і дивись», а також відсилання до книги «Чорнобильська молитва» Світлани Алексієвич.

Коли я був спортивним журналістом, то в силу специфіки професії дивився фільми типу «Легенда № 17» або «Рух вгору». І я не міг зрозуміти: як це можливо, що є дуже добре задокументовані події, багато учасники яких живі, а в результаті все одно так сильно перебрехали реалії, причому про своїй власній країні — не чужий? Чому російські сценаристи не поважають власну історію так, як її поважає якийсь американець з Брукліна?

Слава Маламуд

журналіст з США

Під враженням від серіалу Маламуд попросив подивитися «Чорнобиль» свого вітчима — підполковника у відставці Володимира Вейцмана. На що Вейцман відповів, що був у Чорнобилі і більше не хоче на це дивитися. Так, на власний подив, Маламуд дізнався, що в травні 1986 року його вітчима відправили на ліквідацію наслідків аварії.

Він розповів, що їм усім писали дозу 25 рентген, навіть не дивлячись на дозиметр: як він потім зрозумів, що це просто була максимальна доза [яку можна було набрати за відрядження], а скільки вони насправді отримали, ніхто не знає. І якщо ти зашкалив за максимальну дозу, то не відправляти ж тебе назад, люди-то потрібні.

Слава Маламуд

журналіст з США

Коли Маламуд запитав, чому вітчим ніколи не розповідав про це раніше, той відповів, що «підписував документи і це як присяга».

Перша серія «Чорнобиля» вийшла 6 травня. Серіал займає перше місце в рейтингу IMDb з оцінкою 9,6.