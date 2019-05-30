Навіщо Луценка до останнього чіпляється за крісло генпрокурора

Глава ГПУ може триматися за своє крісло на прохання Порошенка, щоб гальмувати кримінальні розслідування щодо колишнього президента.

Генпрокурор Юрій Луценко, якого новий президент закликав покинути пост ще в перший день свого вступу на посаду, назвав нову дату свого відходу.

«Вибори до парламенту відбудуться у 20-х числах липня, відповідно, новообраний парламент сформує свої органи, складе коаліцію, обере уряд, і після цього прийме рішення про нового генерального прокурора», — сказав Луценко в ефірі одного з телеканалів.

І уточнив, що має з «колегами з правоохоронних органів провести ще не тільки чесні президентські, але і чесні парламентські вибори». І тільки після цього Юрій Віталійович піде в політику.

Призначити нового главу ГПУ і звільнити Юрія Луценка поки не вийде. Про це в ефірі одного з телеканалів заявив голова партії Слуга народу Дмитро Разумков. За його словами, Рада нинішнього скликання не буде підтримувати ініціативи Володимира Зеленського. А використовує трибуну для шоу і власного піару.

Піарився для майбутньої кар’єри

Політолог Олексій Якубін пояснює, що Юрій Луценко намагається максимально використовувати посаду генерального прокурора для самопіару.

«Луценка на цій посаді – це вже в якійсь мірі оксюморон. Він в першу чергу політик, і по факту це безпрецедентно, коли людина без юридичної освіти і всяких контекстів очолив генеральну прокуратуру – орган, що потребує юридичної грамотності. Та роки перебування Луценка на посаді швидше запам’яталися тим, що він просто намагався використовувати цей майданчик для власного самопіару. Це, до речі, не виключає того, що частина середньої ланки генпрокуратури професійно тягнула свою роботу. І багато цифри досягнень ГПУ, які Луценка показує, насправді є результатом роботи того залишкового професійної ланки, яка там є», — говорить Якубін.

За його словами, Луценко переслідував мету – зайняти крісло прем’єра. Але не склалося.

«Використання самопіару було розрахунком, що посада генерального прокурора стане трампліном для подальшої політичної кар’єри і її прискорення. Я так розумію, що мова йшла про посаду прем’єр-міністра. Тому що про це ходило багато чуток і раніше, а напередодні президентської виборчої кампанії Луценко пропонував себе в ролі віп-агітатора для Петра Порошенка. Але в підсумку це закінчилося тим, що Володимир Гройсман все одно залишився в ролі прем’єр-міністра», — говорить Якубін.

За даними сайту ” Слово і діло, генпрокурор за три роки своєї роботи виконав 18,7% своїх обіцянок.

«Оцінюючи його діяльність, суспільство бачить, що все це час генеральна прокуратура більше орієнтувалася на політичні замовлення, ніж на реальну роботу, пов’язану з активною боротьбою з корупцією і так далі. Мені здається, що Луценко розраховував швидко конвертувати досягнення в політичні бали. Наприклад, справа побіжного Януковича. Але по факту він пролітає в цьому політичному циклі. І зараз він намагається затриматися на посаді генпрокурора — хоче отримати якісь гарантії в американському сюжеті, пов’язаному зі справою адвоката Дональда Трампа», — додає Якубін.

А що стосується майбутнього Юрія Луценка, то він ухопився за посаду з однієї простої причини – похід на вибори під питанням, а пост в ГПУ дозволить йому уникнути відповідальності.

«Ті політичні сили, з якими він планував йти на вибори, наприклад, до того ж Віталія Кличка, зараз самі шукають куди прилаштуватися. Так як особливого рейтингу у них немає. І Луценко в більшій мірі думає – як йому зберегти той капітал та частина впливу, яке він має, уникнути відповідальності і максимально довго просидіти на посаді генпрокурора, при новому президентові. Звідси і звучать ці фрази – як тільки пройдуть парламентські вибори, я готовий піти. До цього він говорив те ж саме про президентські вибори. А ще задовго до цього заявляв, що залишить пост через півтора року, як тільки буде закінчено справу, пов’язану з Віктором Януковичем», — додає політолог.

Тримається на прохання Порошенка?

Адвокат Ростислав Кравець, якого ми пробросили згадати досягнення Юрія Луценка, каже, що генпрокурор запам’ятався тільки провалами.

«Я не пам’ятаю, щоб Юрій Луценко на посаді генерального прокурора здійснив речі, які мали б позитивний вплив на правоохоронні органи чи допомогли країні. Зате добре відомі його провали. Це справа тієї ж «Нової пошти» (в минулому році там провели обшуки), із звинуваченнями втікачів чиновників в якихось злочинах, і зараз він намагається говорити протилежне, що ніхто нічого не робив і доказів немає. З позитивних речей — звичайно були затримання дрібних хабарників, але ми досі не бачимо за ним вироків судів. Знову ж скандал з антикорупційної прокуратурою, пов’язаний з тим, що заступник генерального прокурора зливав інформацію щодо народного депутата Мартиненко», — говорить Кравець.

І додає, генпрокурор не розслідував жодної резонансної справи.

«Справи Майдану, напади і вбивства активістів, журналістів, розслідування за колишнім чиновникам, навіть та ж чорна книга з відкатами колишніх представників влади – все це не розслідувано. А останні рішення Луценка про ліквідацію двох департаментів міжнародного співробітництва та спецрозслідувань, фактично призвели до того, що всі справи проти колишнього керівництва країни, та справи, пов’язані з розслідуваннями вбивств людей на Майдані, викинуті коту під хвіст. Тобто, п’ять років роботи.

За словами адвоката, припущення про те, що Юрія Луценка будуть переслідувати представники нової влади, а посада передбачає якісь гарантії недоторканності, викликає великі сумніви.

«Можливо, він тримається за посаду на прохання Петра Олексійовича, щоб певним чином бути в курсі всіх кримінальних справ, які розслідуються і будуть відкриті стосовно колишнього президента. Генпрокурор може вчасно доповідати про них, а потім максимально гальмувати розслідування цих справ. Ті співробітники генпрокуратури, з якими я спілкуюся, вони самі досить негативно ставляться до його особистості на цьому посту. Вважають, що він намагався підлаштувати свою посаду під особисті розборки і задоволення своїх амбіцій», — говорить адвокат.

Втручався в справи Майдану

Що стосується справ по Майдану, то раніше начальник управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури Сергій Горбатюк пояснював нам – з боку Луценка було пряме втручання в справи по Майдану.

«Наприклад, військова прокуратура закрила кримінальне провадження по одному з епізодів, ми забрали цю справу собі. Зібрали докази і оголосили підозра причетним. А Юрій Луценко приймає рішення знову передати річ у військову прокуратуру тим, хто його знищив. Для чого? Напевно, щоб повторно його знищити. Але є ще десятки корупційних виробництв, які стосуються колишніх топ-чиновників. Там, щоб нікого неможливо було притягнути до відповідальності, генпрокурор втручався і забирав виробництва», — розповів Горбатюк.

За його словами, є ще багато штучно створених проблем, які заважають розкриттю злочинів.

«Затягуються призначення слідчих, у нас на сьогодні шість вакансій не можуть бути заповнені. Зараз у групі працюють сорок слідчих територіальний прокуратур і їм щомісяця треба підписувати відрядження. І кожен раз на п’ять-десять днів затягується. Їм там погрожують звільненнями за прогули. Начебто дрібниці, на так відбувається кожного разу. Ось зараз два тижні сидимо і чекаємо підпису генпрокурора у документах, які у нього лежать. А він не може цього зробити. І якщо це все зібрати в комплекс, то виходить, що генеральний прокурор не зацікавлений у розслідуванні справ», — сказав Горбатюк.

«Луценко не дають працювати»

Що стосується іншої гучної справи, розстрілу п’яти правоохоронців у Княжичах, то родичі постраждалих запевняють – справа не завершена не з вини Луценка.

Нагадаємо, в грудні 2016-го під Києвом нібито в результаті перестрілки було вбито п’ятеро правоохоронців. Мова йде про бійця Корду, двох оперативників з київської поліції і двох співробітників держохорони. По них відкрили вогонь нібито в результаті трагічної випадковості – спецслужби ловили в ту ніч банду правоохоронців, які грабували будинки. І в темряві справжніх поліцейських нібито прийняли за злочинців. Бандитам, до речі. Тоді вдалося втекти.

Юрій Луценко ще на початку 2017-го заявив, що керівники спецоперації, які безпосередньо були присутні на місці стрілянини, будуть звинувачені в дуже тяжких злочинах. Але, через два з половиною року так ніхто і не покараний.

Батько загиблого в тому розстріл співробітника Держохорони 24-річного Сергія Орлова каже, що винні не покарані не з вини Луценка.

«Від нього нічого не залежало в нашій справі, адже він звичайний керівник. Через стільки часу Луценко не може домогтися експертиз від МВС. Тому що глава відомства Арсен Аваков заборонив своїм підлеглим надавати інформацію генпрокуратурі. І вже два з половиною роки ГПУ пише листи в Нацполицию, наприклад, надайте документи про КОРД. А там відповідають генпрокурора, щоб звертався в посольство США, так це спецпідрозділ було створено під керівництвом Штатів. І незважаючи на те, що вже 80 томів кримінальної справи, Луценко нічого не може зробити», — пояснює Олександр Орлов.