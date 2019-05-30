Приїзд Саакашвілі може активізувати досить цікаву тему – Речинський

А саме, як Петро Олексійович використовував СЗР, ГПУ, СБУ для боротьби з політичними противниками. Службу зовнішньої розвідки України я не дарма на перше місце поставив, тому що там ситуація дуже серйозна.

Справа в тому, що коли Саакашвілі став небезпечний для Порошенка, то за розпорядженням останнього СЗР купила в Голландії дві квартири. Проводилося це в рамках «боротьби з міжнародним тероризмом».

Одна квартира була над рестораном Саакашвілі в Голландії. А друга – над його квартирою там же. Квартири, природно, «посверлены» і всіляко обладнані для повного аудіо – та візуального контролю.

По ідеї, зараз Зеленському потрібно терміново призначати голову СЗР і швидко заходити і влаштовувати допити з пристрастю. Тим більше, що всі документи знищити про цю аферу неможливо.

Не менше замазані і ГПУ з СБУ. Тому Луценко так і нервує.

Вобщем, потрібно не втрачати темпу і швидко розбиратися у всій цій історії. Щоб надалі неповадно було спецслужби і взагалі силовиків використовувати для боротьби з особистими ворогами.