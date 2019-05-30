Нацкомісія зв’язку перевірить «Київстар» з-за скарг клієнтів

Одного з найбільших українських операторів мобільного зв’язку –

«Київстар» – буде перевіряти Національна комісія, що здійснює

державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації. Абоненти Kyivstar

масово скаржаться, що компанія не відпускає їх у рамках послуги по перенесенню

абонентського номера (MNP).

У зв’язку з якими скаргами, що надійшли, з 29 травня по 11 червня у

компанії будуть проводитися перевірки, – розповіла завідувачка сектору з

забезпечення діяльності голови НКРЗІ Богдана Півень.

«На засіданні було прийнято рішення провести перевірки оператора “Київстар” у зв’язку з скаргами громадян», – цитує Півень агентство «Інтерфакс-Україна».

Предметом перевірки, за її словами, є дотримання

мобільним оператором законодавства, а також стандартів при наданні

телекомунікаційних послуг. Голова НКРЗІ додала, що в цілому регулятор

отримав 11 скарг на оператора Kyivstar.

«Наступного тижня, у вівторок (4 червня, – ред.), затвердимо

і графік перевірок за іншим операторам», – повідомила Півень, уточнивши, що

рішення про перевірки операторів на сайті не публікується.

Нагадаємо, з 1 травня в Україні запрацювала послуга з перенесення

абонентських номерів для користувачів мобільного зв’язку (Mobile number

portability, MNP). Тепер українці можуть безкоштовно поміняти мобільного

оператора, зберігши при цьому старий абонентський номер.

Нещодавно SKELET-info повідомляв, що оператор мобільного зв’язку lifecell в черговий раз зробив спробу через суд визнати «Київстар» і Vodafone монополістами,