Нацкомісія зв’язку перевірить «Київстар» з-за скарг клієнтів

Одного з найбільших українських операторів мобільного зв’язку –
«Київстар» – буде перевіряти Національна комісія, що здійснює
державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації. Абоненти Kyivstar
масово скаржаться, що компанія не відпускає їх у рамках послуги по перенесенню
абонентського номера (MNP).
У зв’язку з якими скаргами, що надійшли, з 29 травня по 11 червня у
компанії будуть проводитися перевірки, – розповіла завідувачка сектору з
забезпечення діяльності голови НКРЗІ Богдана Півень.
«На засіданні було прийнято рішення провести перевірки оператора “Київстар” у зв’язку з скаргами громадян», – цитує Півень агентство «Інтерфакс-Україна».
Предметом перевірки, за її словами, є дотримання
мобільним оператором законодавства, а також стандартів при наданні
телекомунікаційних послуг. Голова НКРЗІ додала, що в цілому регулятор
отримав 11 скарг на оператора Kyivstar.
«Наступного тижня, у вівторок (4 червня, – ред.), затвердимо
і графік перевірок за іншим операторам», – повідомила Півень, уточнивши, що
рішення про перевірки операторів на сайті не публікується.
Нагадаємо, з 1 травня в Україні запрацювала послуга з перенесення
абонентських номерів для користувачів мобільного зв’язку (Mobile number
portability, MNP). Тепер українці можуть безкоштовно поміняти мобільного
оператора, зберігши при цьому старий абонентський номер.
Нещодавно SKELET-info повідомляв, що оператор мобільного зв’язку lifecell в черговий раз зробив спробу через суд визнати «Київстар» і Vodafone монополістами,