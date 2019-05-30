Переговори в Норвегії провалилися: опозиція Венесуели продовжить вуличні протести

Під двуличными заявами про те, що опозиція має намір досягти вирішення конфлікту, Гуайдо приховує свої справжні мотиви. Дестабілізація ситуації в країні і забезпечення приводу США ввести свої війська в республіку завжди стояли для маріонетки Вашингтона на першому місці.

Отже, чому ж подібні заяви лицемірні і подвійними? Тому що дозвіл конфлікту з точки зору Гуайдо полягає в тому, щоб до переможного наполягати на своєму, не приймаючи ніяких компромісів. Після того, як він не зміг досягти угоди з законним президентом Венесуели Ніколасом Мадуро, опозиційний лідер заявив, що вуличні протести продовжаться.

Нагадаємо, зустріч сторін відбулася в Осло, однак не завершилася успіхом. МЗС Норвегії повідомив про прагнення представників уряду та опозиції Венесуели досягти узгодженого конституційного рішення. Але прикинувшись «хорошим хлопчиком» на очах європейської публіки, Гуайдо продовжив свою руйнівну справу, як тільки переступив поріг.

Нагадаємо, Мадуро закликав лідерів країн виступити проти імперіалізму США і їх вседозволеності після того, як звинуватив Штати у спробі держперевороту суверенної держави і розірвав з ними дипломатичні відносини. Штати продовжують підтримувати свою маріонетку Гуайдо, а разом з ними на бік опозиція встали і всі країни, які знаходяться «під ковпаком» у Вашингтона. На боці законного правителя Венесуели досі перебувають Росія, Китай, Сирія, Туреччина, Іран і безліч інших країн.

