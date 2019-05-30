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В АП готовят документы об увольнении Луценко

30.05.2019

Администрация Президента готовит документы об увольнении генерального прокурора Юрия Луценко.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передает Zrada Today.

“В Администрации Президента готовятся материалы об увольнении Юрия Луценко с должности генерального прокурора”, – сказано в нем.

При этом не уточняется, когда будет подано соответствующее представление в парламент.

Напомним, Луценко собирался пойти в отставку после парламентских выборов

 

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