В АП готовят документы об увольнении Луценко

Администрация Президента готовит документы об увольнении генерального прокурора Юрия Луценко.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передает Zrada Today.

“В Администрации Президента готовятся материалы об увольнении Юрия Луценко с должности генерального прокурора”, – сказано в нем.

При этом не уточняется, когда будет подано соответствующее представление в парламент.

Напомним, Луценко собирался пойти в отставку после парламентских выборов

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