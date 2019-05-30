Рада офіційно визнала Пласт

Верховна Рада проголосувала за закон про визнання і підтримки національної скаутської організації Пласт на державному рівні.

За відповідний законопроект проголосували 228 народних депутатів.

Відповідно до законопроекту, Пласт отримає державну підтримку. Крім того, держава офіційно визнає заслуги пластового організації, зокрема, освіту дітей та молоді, історичний внесок пластунів у становлення державності та участь в боротьбі за здобуття незалежності України.

Пласт — національна скаутська організація України, створена в 1911 році.