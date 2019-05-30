Депутати в першому читанні підтримали важливий для армії законопроект

Парламентарії у четвер, 30 травня, прийняли в першому читанні і проголосували за скорочену процедуру підготовки до другого читання законопроекту №10181, який наближає Збройні сили України до стандартів НАТО.

Проект закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо виконання військового обов’язку та проходження військової служби)» передбачає, зокрема, введення нових військових звань сержантського і старшинського складу ЗСУ, забезпечивши їх відповідність еквівалентної колонці NATO Code згідно STNAG 2116.

Крім цього, документ удосконалює порядок виконання військового обов’язку громадянами України і підвищує роль сержантського і старшинського складу в навчанні особового складу та у підготовці до виконання ними завдань за призначенням.

Одним з основних пунктів, прописаних у законопроекті, є сприяння переходу ЗСУ на професійну основу за зразком західноєвропейських армій.

Проект закону підтримав 231 народний депутат, проти — один, утрималися — семеро.