У США народилася найменша дівчинка у світі

Згідно з офіційним списком самих маленьких дітей Університету Айови, дівчинка Сайби встановила світовий рекорд самий крихітний дитина з тих, кому вдалося вижити.

Диво сталося всупереч прогнозам лікарів

Вона народилася на три місяці раніше, ніж планувалося – на терміні вагітності 23 тижні і три дні. Її матері довелося робити екстрене кесарів розтин після того, як було виявлено, що дитина не набирає вагу через ускладнення вагітності.

Лікарі повідомили батькам, що дівчинка може не вижити в перші 24 години.

Експрес-інформація по країні

Сполучені Штати Америки (США) – держава в Північній Америці.

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Столиця – Вашингтон

Найбільші міста: Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Чикаго, Майамі, Х’юстон, Філадельфія, Бостон, Фінікс, Сан-Дієго, Даллас

Форма правління – Президентська республіка

Територія – 9 519 431 км2 (4-я в світі)

Населення – 321,26 млн чол. (3-я в світі)

Офіційний мову – американську англійську

Релігія – протестантизм, католицизм

ІЛР – 0,915 (8-я в світі)

ВВП – $17,419 трлн (1-я в світі)

Валюта – долар США

Межують з Канадою, Мексикою

Мати дівчинки згадувала: «Лікарі повідомили моєму чоловікові, що він може побути з нею близько години, а після вона помре. Але годину обернувся двома годинами, потім – вдень, потім – тижнем».

Самі крихітні крихти світу

Вага дитини склав 245 грамів. Це на 7 м менше, ніж вага попередньої рекордсменки у даної категорії: німецької дівчинки, яка з’явилася на світ в Німеччині в 2015 році.

А не так давно, в лютому, японські лікарі виходили самого маленького хлопчика, що з’явився на світ на 24-му тижні вагітності. Його вага при народженні становила 268 р., що в 10 разів менше середнього. Малюк провів в реанімації для новонароджених шість місяців і набрав вагу до 3,2 кг

У світі відомо всього 23 випадки, коли вдалося врятувати дитину, що важить менше 300 грамів. І лише чотири їх – хлопчики.

За матеріалами NBC News

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