Невдала відставка Гройсмана: як фракції голосували за звільнення прем’єра

Всього 97 з 298 присутніх нардепів підтримали відставку прем’єр-міністра Володимира Гройсмана у Верховній Раді.

Згідно з ним, проти звільнення глави уряду проголосували 63 депутата, ще 50 — утрималися і 87 — взагалі не голосували.

Фракція БПП була майже повністю проти відставки глави уряду. Лише 7 її членів з 130 підтримали проект постанови, 27 — проти, 31 — утримався, 33 — не голосували, 32 нардепа були відсутні.



















«Народний фронт» ще менше хотів звільнення Гройсмана. Тільки двоє депутатів проголосували за, один з них — Дмитро Тимчук.

А ось у «Батьківщині» відставку підтримали всі 9 присутніх депутатів, включаючи Юлію Тимошенко. Решту 11 членів не було на засіданні.

«Самопоміч» теж хотіла «відпустити» прем’єра. Тут результат голосування виглядає так: 12 — за, 0 — проти, 2 — утрималися, 4 — не голосували, 7 — відсутні.

Депутати з «Опозиційного блоку» також переважно за відставку Гройсмана — 19 голосів за і 0 — проти. Не голосували 5, утримався 1 і 13 нардепів були відсутні.

До прихильників відставки глави уряду приєдналася і фракція Олега Ляшка. 14 з 19 присутніх її членів підтримали відповідний проект постанови.