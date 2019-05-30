На Дніпропетровщині відкрили кримінальне провадження через бійку школярок

На Дніпропетровщині правоохоронці розслідують справу стосовно бійки школярів. Про це повідомляє УНН

Кримінальне провадження відкрили за частиною 1 статті 125 Кримінального кодексу України (легкі тілесні ушкодження).

Повідомляється, що у сутичці брали участь дівчата віком 14-15 років. Все почалося з конфлікту між двома школярками з різних навчальних закладів, які з’ясовували стосунки, привівши з собою подруг. В результаті інциденту постраждали двоє дівчат, за даними судмедекспертизи, у них легкі тілесні ушкодження. Батьки потерпілих звернулися до правоохоронців.

Наразі встановлені всі учасники інциденту. З ними і їхніми батьками педагоги та правоохоронці провели профілактичну бесіду.

Причини і обставини конфлікту встановлює слідство.