Названі перші версії катастрофи вертольота в Рівненській області

Наразі у правоохоронців є кілька версій краху військового вертольота Мі-8 у Рівненській області. Про це на брифінгу повідомив начальник управління Військової прокуратури Західного регіону Юрій Табака, передає УНН.

“Слідство розглядає кілька версій, в тому числі і технічну несправність, неякісне паливо, неякісну підготовку до проведення польотів. Всі ці версії опрацьовуються, кожної версії буде надана певна правова оцінка”, – сказав начальник управління.

Як повідомлялося, слідчі теруправління ДБР, розташованого у місті Хмельницькому, розслідують обставини падіння гелікоптера Мі-8 у Рівненській області. Гелікоптер впав в ніч на 30 травня 2019.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснює військова прокуратура Рівненського гарнізону.

За попередньою інформацією, у військовій частині А2595 (16 окрема бригада армійської авіації Командування Сухопутних військ, місцерозташування – м. Броди Львівської області) відбувалися планові льотні навчання “День-Ніч”. Під час польоту поблизу с. Сестрятин Рівненської області на відстані близько 3 км. від вказаного населеного пункту гелікоптер з невідомих поки причин впав.

Внаслідок падіння загинув екіпаж у складі 4 осіб, у тому числі командир військової частини А2595. На даний час слідчі ДБР працюють на місці події та з’ясовують обставини авіакатастрофи.

Кримінальне провадження розслідується за ст. 416 Кримінального кодексу України (Порушення правил польотів).