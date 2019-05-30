Зеленская снялась в клипе Виталия Галая «Лети». Видео, фото

Журналистам стало известно, что в клипе “Лети”, финалиста “Фабрики звёзд” Виталия Галая, приняла участие Полина Зеленская.

Украинский артист Виталий Галай выложил на своём Youtube канале клип “Лети”. Загадкой видео работы стала юная модель, которая приняла участие в проекте.

Журналисты обратили внимание на фамилию артистки, которая указана в описании под роликом. Оказалось, что главную героиню клипа зовут Полина Зеленская. Более того, некоторые из пользователей Ютуба уже даже успели оценить её схожесть с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Стоит отметить, что в команде Виталия Галая отказались комментировать появление возможной родственницы президента в своем видео.

Кстати, вот и сам клип, можете сравнить главную героиню с Владимиром Зеленским. Уж очень они похожи.

Режиссером клипа стал Андрей Мухин.

Клип построен на философской идеи современной любви, где именно за мужчиной всегда стоит выбор от которого зависят отношения влюблённых!

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