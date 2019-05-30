На Україну насувається енергетичний колапс. Тарифи на електроенергію швидко зростуть

В Україні після запровадження нового ринку електроенергії може суттєво подорожчати ціна на світло.

Українцям готують нове випробування тарифами. Цього разу на електрику. Вже з липня вона може суттєво подорожчати. Усе через так званий ринок електроенергії.

Він мав встановити справедливу ціну та запровадити європейські стандарти якості для споживачів. Утім, усе може статися навпаки.

Виявилось, що за 2 роки підготовки реформу так і не доробили. І тепер запровадження ринку треба або відтермінувати, або ж отримати чергову кризу та в рази вищі тарифи.

Уже з липня в Україні мав би запрацювати новий ринок електроенергії. Відповідну реформу готували з 2017 року. Вона передбачала перехід до вільної конкуренції. Ціну електрики в такому разі визначала б не держава, а ринок. За такими правилами працюють у Європі.