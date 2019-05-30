Кремль висловив подив з приводу даних про рекордне падіння рейтингу довіри Путіну

У Кремлі вивчили останні соціологічні дослідження про рекордне падіння рівня довіри до Володимира Путіна і чекають роз’яснень соціологів, так як електоральна підтримка глави держави зростає. Про це заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков.

«Ми чекаємо якогось аналізу наших шановних фахівців, як корелюються ці дані: як може падати рівень довіри, але рости електоральний рейтинг. Це складний аналіз, ми сподіваємося, що з часом він з’явиться», — цитує Пєскова «Інтерфакс».

Згідно з останніми даними ВЦВГД, особистий рейтинг довіри Володимиру Путіну знизився до мінімального значення за останні 13 років — 31,7%. При цьому діяльність президента Росії як інституту державної влади схвалюють 65,8% росіян. Глава ВЦВГД Валерій Федоров уточнив, що низький рейтинг довіри пов’язаний з тим, що падає частота згадувань Путіна у списку політиків, кому довіряють росіяни. Він сказав, що у росіян немає розуміння того, коли вони стануть жити краще, і це головна причина недовіри главі держави.

Нагадаємо, на березневих виборах 2018 року Путін отримав 76,69% голосів виборців. У квітні цього року «Левада-центр» з’ясував, що якби вибори президента РФ відбулися в найближчу неділю, то чинний глава держави набрав 55% голосів виборців. В дослідженні підкреслено, що «в суспільстві тримається відчуття безальтернативності».

Кількість росіян, які вважають, що країна йде неправильним курсом, досягла максимуму за останні 12 років і зараз становить 45%. За відставку чинного уряду РФ виступають у тієї або іншій мірі 53% росіян. Це показав січневий опитування «Левада-центру».