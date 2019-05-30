Соколова рознесла Росію з-за трибуналу по морякам

Українська журналістка Яніна Соколова назвала Росію головним піратом світу після того, як країна-агресор проігнорувала вимогу Міжнародного трибуналу ООН з морського права звільнити полонених українських моряків.

Також вона нагадала окупантам, що після таких випадів їх суду також не застраховані від подібних НП в море. Жорстку критику Росії телеведуча озвучила в ефірі свого шоу «Вечір з Яніною Соколовою»



«Відмовляючись виконувати рішення Морського трибуналу ООН, Росія стає самим головним піратом на планеті Земля. Ну, хоч в чому-то ви наддержава, знімаю свою капелюх. Ви ж розумієте, що тепер будь-яке ваше судно в будь-яких водах нічим не захищене?» – сказала Соколова.

«У вас тепер в центрі Москви величезна піратська каравела. Правда, у неї замість якоря Мавзолей, який досі тягне вас на дно і не дає зрушити з місця. Ваш летючий «Дзержинець», корабель-привид п’ятою економіки в світі під управлінням неосудною сухопутної щури несеться в прірву міжнародної ізоляції. І команда цієї посудини залишає легкий бриз здивування», – додала вона.

Після цього Соколова влучно охарактеризувала правлячу верхівку Росії, примірявши піратські образи на президента Росії Володимира Путіна, його прес-секретаря Дмитра Пєскова, прем’єр-міністра Дмитра Медведєва, міністра закордонних справ Сергія Лаврова і міністра оборони Сергія Шойгу.

«На цій команді вже ніде чорної мітки ставити вітрила санкцій роздувають вони, а цингу без іспанських лимонів вболіваєте ви. Але вам необов’язково йти на дно разом з цими «джентельменами удачі». Поки наші моряки у вас в заручниках, ви всі в заручниках у цій морської капусти з золотим годинником», – Соколова звернулася до звичайним росіянам.