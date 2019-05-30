Ештон Катчер дав свідчення в суді по справі Голлівудського Різника

Ештон Катчер

Вчора 41-річний Ештон Катчер дав свідчення в суді Лос-Анджелеса проти Майкла Гаргило, обвинуваченого у вбивстві його колишньої коханої Ешлі Эллерин (а також трьох інших жінок), з якою актор зустрічався в 2001 році.

Ештон розповів, що познайомився з Ешлі приблизно за два місяці до її вбивства. За словами Катчера, він опинився у неї вдома за два тижні до трагічної події — Ешлі святкувала новосілля. Тоді він вирішив запросити її на вечерю.

Ешлі Эллерин

В день побачення він подзвонив їй, щоб попередити, що запізниться, так як збирався відвідати вечірку після премії «Греммі». Вона відповіла, що це не проблема і що вона його чекатиме. Вже по дорозі до її дому Ештон подзвонив знову, але вона не взяла трубку. Подзвонивши в двері і не дочекавшись відповіді, він заглянув у вікно і побачив безлад, але не надав цьому значення, а червоні плями на підлозі прийняв за розлите вино. У результаті він виїхав додому, вирішивши, що Ешлі засмутилася через його запізнення і пішла з подругою.

Я подумав, що облажався і приїхав надто пізно,

— сказав він.

Тіло Эллерин вранці наступного дня виявила її сусідка. У ході експертизи з’ясувалося, що злочинець завдав дівчині 47 ножових поранень.

Ештон зізнався, що, як тільки дізнався про те, що трапилося, сильно злякався, що стане підозрюваним, так як його відбитки залишилися на дверній ручці будинку Ешлі.





Головним підозрюваним став Майкл Гаргило, якого називають Голлівудським Різником. Як виявилося, він жив недалеко від Ешлі і був з нею знайомий. Заарештували його лише в 2008 році — він був затриманий після замаху на дівчину в Санта-Моніці. Свою провину він не визнає і всі звинувачення заперечує. Суд над ним почався на початку цього місяця, і зараз обвинувачі вимагають смертної кари.

ДЖЕРЕЛО Enews

ФОТО Gettyimages.ru