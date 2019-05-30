Під Києвом водій ВАЗ збив на смерть жінку і поїхав в гараж пити горілку

Вночі в Білій Церкві сталася ДТП, в результаті якого загинула жінка. На вулиці Щорса близько 21:30 вона, за даними правоохоронців, почала переходити дорогу в недозволеному місці і потрапила під колеса автомобіля ВАЗ-2115.

Водій зник з місця події.

На місце події прибули медики, яким залишалося лише зафіксувати, що 61-річна жінка загинула. Слідчо-оперативна група встановила, що вона вийшла з автобуса й стала переходити дорогу в непередбаченому для цього місці. Водій автомобіля збив пішохода і зник, але через деякий час повернувся на місце аварії, коли там ще працювали поліцейські.

41-річний чоловік підійшов до правоохоронців у стані алкогольного сп’яніння. Він розповів, що побачив жінку на дорозі в останній момент і намагався уникнути наїзду, але вона різко побігла назад прямо під колеса його автомобіля. З місця ДТП, за його словами, він утік з переляку. Після приїхав в гараж, де випив горілки, а потім вирішив повернутися і в усьому зізнатися. У його крові виявили 1,9 проміле алкоголю. Обставини трагічного пригоди встановлює слідство.