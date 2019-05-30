Пташеня випало з гнізда: як йому допомогти?

У червні у багатьох птахів вилуплюються пташенята, і починається справжній “птичкопад”. Потрібна допомога випав пташенят? Про це написала на своїй сторінці у Facebook київський орнітолог , співробітник Інституту зоології НАН України Наталія Атамась.

Пташеня сойки

«У більшості випадків пташеня, якого ви побачили на землі під деревом, просто чекає своїх батьків з кормом, — пояснила Наталя. — Чекати батьків на землі, зачаївшись в траві, — це нормальна біологічна звичка багатьох видів птахів, від сов до дроздов. Якщо навколо немає ні небезпеки — кішок, собак, дітей, машин — не чіпайте і не намагайтеся “надати допомогу» живій істоті».

Що робити, якщо ви знайшли пташеня на землі: інструкція

Експрес-інформація по країні

Україна – держава у Східній Європі.

Прапор



Герб



Столиця – Київ

Найбільші міста: Київ, Львів, Харків, Одеса, Дніпро, Запоріжжя, Кривий Ріг, Донецьк

Форма правління – Парламентсько-президентська республіка

Територія – 603 549 км2 (44-я в світі)

Населення – 42,6 млн чол. (32-я в світі)

Офіційна мова – українська

Релігія – православ’я, католицизм

ІЛР – 0,747 (81-я в світі)

ВВП – $131,8 млрд (59-я в світі)

Валюта – гривня

Межує з: Білоруссю, Польщею, Словаччиною, Угорщиною, Румунією, Молдовою, Росією

Наводимо переклад на українську мову коротку інструкцію: що робити, якщо ви знайшли пташеня-підлітка (переклад Анатолія Стативи). Будь ласка, прочитайте її, обговоріть з дітьми і дійте так, як там зазначено.

Якщо пташеня травмований, постраждав від котів або дітей, ось тут контакти фахівців у різних містах України, до яких можна звертатися за порадами про те, як допомогти:

«Але для початку чесно оцініть свої можливості, тому що швидше за все вигодовувати, рятувати і лікувати пташеня вам доведеться самостійно, — попередила Наталія Атамась. — Притулки для птахів переповнені, їх господарі працюють на волонтерських засадах і часто абсолютно не в змозі взяти ще одного вихованця. Вам напевно дадуть докладні поради і рекомендації, але якщо птах не належить до рідкісного виду, то готуйтеся до того, що саме вам доведеться взяти на себе відповідальність за живу істоту. Якщо ви до цього не готові, краще надати його власної долі», —

У Facebook групі Птиці України є спеціальний чат «Порятунок птахів», можна писати і питати там.

«Якщо у вас є Facebook-френди — орнітологи, навряд чи варто мучити їх питаннями, — підкреслила Наталія Атамась. — Більшість орнітологів не є фахівцями з лікування та вигодовування птахів. Не кожен орнітолог розбирається в утриманні птахів, це зовсім різні напрямки діяльності».

Як повідомляв портал «Навколо світу. Україна», співочі птахи вчать пташенят не перебивати один одного.

Читайте також:

На Київщині всім селом зігріли лелеки

Бувають отруйні птахи?

Чому лелеки живуть поруч з людиною?