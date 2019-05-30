Нові правила української мови почнуть діяти з 3 червня

Міністерство освіти і науки заявляє, що новий Український правопис, прийняте 22 травня, буде застосовуватися з 3 червня.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби міністерства.

Зазначається, що 22 травня Кабінет Міністрів прийняв постанову № 437 «Питання українського правопису», яким схвалено нову редакцію Українського правопису.

Документ підготувала спеціально створена Національна комісія з питань правопису, в яку увійшли вчені-мовознавці Національної академії наук та національних університетів з різних регіонів України.

У серпні-вересні 2018 року відбулося громадське обговорення пропонованих змін, під час якого надійшло понад 3 000 пропозицій від наукових установ, навчальних закладів, органів державної влади і місцевого самоврядування, окремих громадян.

«3 червня 2019 фінальний текст нової редакції «Українського правопису» буде опублікована на офіційних сайтах Міністерства освіти і науки та Національної академії наук. З цього моменту рекомендується застосовувати норми і правила нової редакції Правопису в усіх сферах суспільного життя, зокрема, в офіційно-діловому стилі мовлення», — заявляє Міносвіти.

У той же час зараз розробляється план імплементації нової редакції Українського правопису.

Цим документом, зокрема, будуть передбачені строки та етапи впровадження змін в освітній процес.