Жорстоке вбивство 5-річної дівчинки: суд взяв батьків під варту

Корольовський райсуд Житомира взяв під варту батьків, яких підозрюють у вбивстві своєї п’ятирічної доньки. Про це повідомляє УНН

Так, 29 травня за рішенням суду 41-річну жительку Овруцького району взято під варту на 60 діб без права внесення застави.

“Така ж міра запобіжного заходу застосована судом 30 травня і до 50-річного батька загиблої дитини. Найближчі 2 місяці підозрюваний в особливо тяжкому злочині чоловік проведе в ув’язненні”, – прокоментували в поліції.

Нагадаємо, у Житомирській області батьки зізналися, що близько восьми місяців тому вбили п’ятирічну доньку.

Про вбивство, скоєне батьком дівчинки, та приховування злочину вже спільно матір’ю правоохоронцям стало відомо від старшого брата вбитої.

Під час допиту затриманої матері було встановлено, що у серпні 2018 року її співмешканець, рідний батько спільної 5-річної доньки, під час сварки вдарив її кулаком. Від цього дівчинка втратила свідомість і впала.

Виявивши, що дитина померла, “батько” розпалив у будинку вогонь у печі, спалив тіло доньки, а попіл і рештки виніс і викинув у річку.

Крім того, генпрокурор України Юрій Луценко повідомив, що через вбивство батьками своєї п’ятирічної дитини відкрито кримінальне провадження за фактом службової недбалості працівників служби у справах дітей.