Активістки “Femen” влаштували акцію протесту біля Лувра (ВІДЕО)

Близько 60 представниць феміністського руху Femen провели акцію протесту біля палацу Пале-Рояль, що розташований напроти паризького Лувра.

Про це повідомляє Zrada Today з посиланням на “ЄП”.

Метою акції було “віддати повагу” приблизно 60 жінкам, які були вбиті у Франції від початку року, заявили у Femen.

Прибувши на місце об 11 годині ранку, активістки з оголеними грудьми протягом 10 хвилин стояли на знаменитих колонах Бюрена. Спочатку вони мовчали, а потім запалили димові шашки та вигукували:

“Батьківщині байдуже на убитих жінок”, “Зупини фемініцид!”.

UN PANTHÉON POUR LES FEMMES !

« AUX FEMMES ASSASSINÉES, LA PATRIE INDIFFERENTE » #femen #NiUnaMenos #feminicides

pic.twitter.com/FdkolGGudj

— inna shevchenko (@femeninna) 30 травня 2019 р.

На тілах активісток були написані імена убитих у Франції жінок.

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