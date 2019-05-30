Телеведучий Савік Шустер, який нещодавно повернувся в Україну, може почати вести шоу на телеканалі «Україна».

Про це пише видання «Страна» з посиланням на джерело з оточення журналіста.

«На 70% це майже прийняте рішення. У Савіка не особливо великий вибір, між фактично трьома каналами, і з цим вони просунулися далі за інших. Другий обговорюваний варіант – «112 канал». Але швидше за все це буде «Україна», – сказало джерело.

Відзначимо, що Шустер вже вів – з 2008 по 2010 роки – своє політичне ток-шоу на телеканалі «Україна», який належить олігарху Ринату Ахметову.

Підкреслимо, що Шоу Савіка Шустера було закрите в Україні 1 березня 2017 року.

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