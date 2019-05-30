З ВСУ зникнуть прапорщики: Рада підтримала реформу армійських звань відповідно до системи НАТО

Верховна Рада підтримала в першому читанні проект закону, який передбачає реформування звань в українській армії відповідно до системи звань НАТО.

Відповідний законопроект підтримав 231 депутат, передає Українська правда.

Проект закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо виконання військового обов’язку та проходження військової служби» № 10 181 передбачає реформування звань ЗСУ відповідно до стандартів НАТО.

Перший віце-спікер ВР Ірина Геращенко заявила, що Збройні сили очікують відповідний закон.

«Сенс цього закону відповідає курсу на створення дієвого професійного сержантського корпусу та набуття ВСУ сумісності зі збройними силами країн НАТО», – заявила вона.

За її словами, в законопроекті пропонується ввести нову шкалу армійських і корабельних військових звань.

«Зокрема, скасовуються військові звання — прапорщик, старший прапорщик і вводяться нові звання — рекрут, штаб-сержант, відповідні еквівалентної колонці НАТО Code згідно STNAG 2116», – додала Геращенко.

«Мета цього закону — підвищити роль сержантського і старшинського складу ЗСУ в навчанні і вихованні підлеглого особового складу», – сказала нардеп.

Законом також визначаються посадові обов’язки для нових посад в армії, а статут внутрішньої служби ЗСУ доповнюється новими додатками, зокрема, про порядок ведення книги пам’яті.

Спочатку Рада провалила відповідний проект закону. Спікеру ВР Андрію Парубію довелося повертатися до законопроекту, поки його не прийняли в першому читанні.

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