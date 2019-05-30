Япония обеспокоена: Россия увеличивает военное присутствие на Курилах

В ответ на развертывание на японской территории элементов американской системы противоракетной обороны “Иджис“, Россия увеличила количество истребителей на территории южной группы островов Курильского архипелага

Япония обеспокоена размещением российских истребителей на территории южной группы островов Курильского архипелага. Об этом сообщил в японский министр иностранных дел Таро Коно, передает DW.

Его заявление последовало по итогам переговоров в формате “2 + 2” в Токио с участием глав внешнеполитических и оборонных ведомств двух стран. Наращивание военного присутствия РФ, “ракетные учения и размещение истребителей” недопустимы с юридической точки зрения, подчеркнул Коно.

Аналогичную позицию обнародовал и японский министр обороны Такэси Ивая. “Усиление военной мощи (России. – Ред.) на северных территориях недопустимо для Японии”, – агентство Kyodo News.

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Такэси Ивая также подверг критике полеты российских военных самолетов вблизи воздушного пространства Японии, передает “Интерфакс”.

Москва критикует развертывание ПРО США

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в свою очередь выразил озабоченность развертыванием на японской территории элементов американской системы противоракетной обороны “Иджис“. Он призвал “добиваться признания всеми безальтернативности принципа неделимости безопасности”.

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