Окупанти таємно завозять нові партії зброї на Донбас, – розвідка

Окупанти таємно завозять нові партії зброї та боєприпасів на тимчасово окуповані території Донецької і Луганської областей.

Про це повідомив представник прес-центру Міністерства оборони України полковник Дмитро Гуцуляк під час брифінгу, – повідомляє ТСН.

“За повідомленням Головного управління розвідки Міністерства оборони України, керівництво ЗС РФ продовжує використовувати тимчасово окуповану територію в Донецькій і Луганській областях для випробування нових (модернізованих) зразків озброєння та утилізації застарілих боєприпасів”, – повідомив Гуцуляк.

Зокрема, протягом травня 2019 року через неконтрольований українською владою ділянку кордону до з’єднань частин 1 (Донецьк) і 2 (Луганськ) АК ЗС РФ приховано завозилися нові партії зброї, боєприпасів, мін та вибухових речовини.

При цьому для транспортування вибухонебезпечних вантажів використовувалися цивільні автомобілі без відповідних знаків попередження. Крім того, за даними розвідки, підрозділів окупаційних військ прибувають групи російських інструкторів (кадрових військовослужбовців ЗС РФ) для проведення інструкторсько-методичних занять і навчальних зборів з розвідниками, саперами, снайперами і особовим складом інших військово-облікових спеціальностей.