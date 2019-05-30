Зеленський посварився з журналістом телеканалу “Прямий”

Президент України Володимир Зеленський вступив у словесну перепалку з кореспондентом телеканалу «Прямий».

Інцидент стався під час візиту глави держави на шахту «Лісова» у Львівській області, де в ніч на 29 травня загинули двоє гірників.

Відеозапис суперечки опублікована в групі «Євромайдан» у Facebook.

Під час спілкування президента з працівниками шахти і місцевими жителями журналістка «Прямого» заявила, що матері загиблих гірників чекали Зеленського весь день. У відповідь на це український лідер запропонував співробітниці каналу скинутися грошима і купити однієї з жінок квартиру. Після цього спір затих, – передає Лента.