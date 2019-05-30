«Ошибка в навигаторе»: водитель из Британии вместо Рима приехал в Германию

Мужчина из Британии планировал приехать в Рим, но по ошибке оказался в Германии. Об этом рассказывает Відкритий со ссылкой на Daily Mail.

81-летний мужчина, который живет в Ньюкасле, решил совершить паломничество в Рим в надежде увидеть Папу Римского в Ватикане, но написал не «Рим», а «Ром» в навигаторе и оказался в Германии. Он вышел в небольшом поселке Ром, который расположен в 1440 километрах от столицы Италии, и понял, что местность не похожа на Рим.

Мужчина забыл поставить автомобиль на ручной тормоз и врезался в столб, стоящий рядом. О том, где он находится, 81-летний мужчина узнал от полицейских. Узнав об ошибке, мужчина вовсе не расстроился и сказал, что отстает от графика всего на пару часов.

: opentv.media