Як Фінляндія відбилася від совка

Так, друзі — на цьому тижні я публікую великий цикл постів про Фінляндію — звідки я нещодавно повернувся і де багато всього власні очі побачив і впізнав — так що обов’язково добавляйтесь в друзі і підписуйтесь на мій телеграм-канал — хто це ще не зробив. На моє глибоке переконання, країни Північної Європи — такі як Данія, Швеція, Норвегія і звичайно ж Фінляндія — це в принципі найкраще, що є на нашій Землі за багатьма параметрами — якістю життя, загальної культури, рівня освіти, архітектури і дизайну, а також нескінченно людяному ставленні до людей. Власне, ці країни вже живуть в XXII-XXIII столітті — де будемо жити всі ми з вами після того, як згаснуть останні фантомні болі совкових імперій, вщухнуть викрики сталіністів і антизахідників, розсиплеться на порох розпалює ненависть пропаганда — і в Європі, а також на всій Землі настане мир.

Однак сучасна Фінляндія могла виглядати зараз зовсім інакше і могла бути звичайною колишньою радянською республікою, ФССР — з розваленою тротуарами, страшними панельними будинками в центрах міст і з постсовковыми “цінностями” — у кого більше золота наліплено на шторах і у кого більший автомобіль — той і правий і взагалі великий начальник. Фіни сьогодні теж могли б сміятися над новорічними пригодами Жені Алкашина, а також покрикувати “можемо повторити!”на 9 травня, обмотавшись з ніг до голови георгіївськими стрічками — називаючи все це “приналежністю до великої радянської культури” — однак цього не сталося.

Поворотний момент для Фінляндії стався в 1939 році — коли набрався військової могутності сталінський СРСР двинув на Фінляндію свої танки і майже мільйонний контингент солдатів — але так і не зміг завоювати маленьку країну. У міжвоєнний період фіни вже встигли пожити в багатій і бистроразвівающейся країні, і зовсім не хотіли в совок — який не міг запропонувати нічого, крім злиднів, пропаганди, репресій і брехні. Саме тому фінські добровольці дуже добре розуміли — чому, навіщо і від чого вони захищають свою країну — висміюючи брехливу радянську пропаганду в пісеньці “Ні, Молотов”.

Отож, у сьогоднішньому великому пості я розповім вам про те, як Фінляндія відбилася від совка, хто такі “мінські фіни”, що сталося на Раатской дорозі і що сталося з Фінляндією після війни. Загалом, обов’язково заходьте під кат, пишіть в коментарях вашу думку, ну і додаватися в друзі не забувайте)

«Фінська Народна Республіка».

Давайте почнемо з того, як і чому взагалі почалася Фінська війна 1939 року, звана також “Зимової війни”. У 1917 році в Росії стався переворот більшовиків, який ліквідував колишню царську імперію, “тюрму народів”, яка за словами самих же більшовиків заважала розвиватися поневоленим і захопленим народам. Проте вже за часів Сталіна, не знайшовши ніякого іншого сенсу знаходження у влади — більшовики знову повернулися до імперської ідеології та риторики — ну не життя людей покращувати, насправді. Саме в сталінські роки оформилася кінцева мета існування радянського ладу — побудову комунізму, а також захоплення всього світу — політичним або військовим шляхом.

Насамперед планувалося захопити колишні частини царської Росії — які стали незалежними і почали будувати по своєму розумінню держави для власних громадян — Фінляндії і Польщі. Для подібного захоплення почався розкручуватися маховик совкової пропаганди — якому поляків і фінів обзивали “білополяками” і “білофінами”, а злиденному радянським робітникам брехали, що народ там тільки і мріє побачити радянські танки на своїх вулицях і скоріше увійти до складу СРСР.

Впродовж усіх 1930-х років СРСР ліз і приставав до Фінляндії зі своїми імперськими ініціативами, пропонуючи “пересунути кордон” і передати частину території до складу СРСР — всякий раз разражаясь гучними викриками “фашисти! белофинны!” на відмову Фінляндії це зробити. Насамперед СРСР хотів забрати у Фінляндії Лінію Маннергейма — ці оборонні споруди СРСР називав “прикладом фінської агресії”. Якби Фінляндія віддала їх до війни ніколи не встояла б проти радянської армії.

Не добившись нічого “дипломатією” — всі радянські домагання фіни ігнорували — СРСР вирішив продовжити дипломатію мовою війни, посунувши на Фінляндію радянську армію. Незадовго до військового нападу в Кремлі була створена маріонеткова “Фінляндська Народна Республіка” — від імені якої і було здійснено напад на Фінляндію за допомогою радянських “ихтамнетов”.

«Мінські фіни», які загинули ні за що.

У всій цій історії є один пласт, який дуже важливий для розуміння сучасних політичних процесів — так як путінська Росія багато в чому продовжує совкову політику. Всередині самого СРСР Фінська війна не називалася власне “війною” — вважалося, що Радянський Союз починає великий визвольний похід на Фінляндію, щоб допомогти фінським робочим скинути гніт капіталістів.

Пропаганда розкручувалася і в радянських ЗМІ, і в культурі. 1 грудня 1939 року в газеті “Правда” була надрукована замітка про те, що у Фінляндії (насправді — в Кремлі) вже утворена “Фінляндська Народна Республіка, уряд якої вже запрошено в Москву, а в Хельсінкі засідає, умовно кажучи, “фінська Хунта, незаконно захопила владу в Фінляндії”. Здавалося б, при чому тут Україна і 2014 рік.

Паралельно з цим СРСР ще у жовтні 1939 року СРСР в суворій секретності почав формувати “Фінську Народну Армію” — спочатку планувалося укомплектувати з “радянських фінів” а також етнічно близьких до них карелам — проте таких набралося всього близько тисячі осіб, і ряди ФНА почали поповнювати білорусами — в совку тихо жартували “на фінські міни підуть мінські фіни”.

Одним з таких “мінських фінів” виявився наречений, перша (і, можливо, єдина) любов моєї бабусі Кіри Мирович — вона на заголовному фото в цьому розділі. Він потрапив у військовий призов 1939 року і загинув ні за що на цій нікому не потрібної “фінській війні” совкової імперії — а потім був “забутий і засекречений” країною, яка не визнавала свої загарбницькі війни. Подальша життя у моєї бабусі склалася непогано — вона зустріла дідуся, стала геологом, їздила в експедиції і бувала за кордоном — але мабуть спогади про перше кохання залишилися раною на все життя. У неї навіть не залишилося його фотографії і вона ніколи не розповідала мені про цю історію.

Спалений Гельсінкі.

З перших же годин “Фінської війни СРСР почав бомбардування Фінляндії — нічим не відрізняючись у цьому від фашистів. Насамперед було вирішено завдати бомбового удару по Гельсінкі — щоб деморалізувати і залякати населення. Перші літаки почали скидати листівки з типовою радянською пропагандою і шантажем — в ній розповідалося, що ви — фінський народ — виявляється, изнываете під гнітом буржуїв, що “фінська хунта” має піти у відставку — і після цього настане мир.

У той же день на Гельсінкі посипалися бомби — поради почали бомбити місто запальними бомбами в 14:30 години дня, коли на вулицях було максимальна кількість перехожих. Перші бомби впали в районі залізничного вокзалу — традиційно багатолюдному районі міста. Будівля вокзалу виявилося пошкоджено, але пізніше було відновлено. Під час бомбардування біля вокзалу сталася страшна тиснява…

Радянські бомби сипалися і на Сенатську площу — багато з цих будівель були охоплені вогнем, що можна побачити на порівняльному заголовному фото в цьому розділі — це горить нинішній Національний музей Фінляндії, який знаходиться на Сенатській площі за адресою Unioninkatu, 34.

Бомбами був пошкоджений також і Кафедральний собор на цій площі — пізніше будівлю було повністю відновлено:

Якщо пройтися по примикає до площі Олександрівській вулиці (Aleksanterinkatu) — то можна побачити сліди радянських бомбардувань — цілісна квартальна забудова вулиці була сформована ще в самому початку XX століття, але то там, то сям тут трапляються більш сучасні будівлі — вони були зведені на місці спалених радянськими бомбардуваннями старих будівель, які не підлягали відновленню.

Як мінімум 50 радянських бомб впали на центральну вулицю Фредріка — яка в довоєнні часи була відома під шведським назвою Фредериксгатан. Тут було зруйновано величезну будівлю технологічного інституту, кілька житлових п’яти і шестиповерхових будинків, горіли підпалені автомобілі — у “мучаться під белофиннским гнітом фінів” було дуже багато особистого автотранспорту.

Падали бомби і в районі нинішнього проспекту Маннергейма — це самий центр Гельсінкі. Ось ці скляні будівлі, перемішані з історичними будівлями — сліди тих самих бомбардувань 1939 року. Раніше тут була суцільна стіна старих будинків.

За іронією долі — радянські бомбардувальники розбомбили власне радянське посольство в Гельсінкі — яке перебувало ось в цьому районі:

При цьому радянський міністр Молотов з суто радянською звичкою брехав, що ніякої бомбардування Гельсінкі не ведеться — а радянський уряд скидає хлібні кошики голодуючому фінському народу, до того ж ще і знемагає під гнітом белофиннских капіталістів. Пізніше фіни виставили у військовому музеї ці радянські “хлібні кошики” — на фото можна побачити ротативно-розсіювальна авіабомбу, ранній прототип касетної бомби — якими радянські загарбники бомбили місто Хельсінкі.

Опір. Бій на Раатской дорозі.

Розбомбивши центр Гельсінкі — радянські загарбники розраховували “залякати” фінів. Радянські воєначальники вважали, що фіни точно так само ненавидять свій уряд, як радянські громадяни — свою, і стануть масовими колаборантами — але цього не сталося. Фінська армія була сформована в найкоротші терміни і практично виключно з добровольців — які знали, що і навіщо вони будуть захищати. З технікою і зброєю у фінів було неважливо — Фінляндія не була мілітаристської державою, як СРСР, не планувала ні на кого нападати — і тому в хід йшло все, що вправно стріляти — наприклад, ось такі гармати часів Першої світової війни, одну з яких можна побачити на фото вище.

Свого танкового виробництва у Фінляндії не було — але фінське уряд знайшов кошти, щоб придбати у Британії 34 танка “Віккерс” — це було зроблено відразу після того, як фінське уряд почув з боку СРСР викрики про “втрачене братському фінському народі, який треба терміново звільнити”.

Практично всі “виккерсы” загинули в боях з більшовицькими загарбниками — один з уцілілих танків з заводської табличкою можна зараз побачити у військовому музеї в Гельсінкі.

У хід також йшли старі станкові кулемети часів Першої світової війни:

І пляшки із запальною сумішшю, звані “Коктейль для Молотова” — їх виробництво було налагоджено невеликими мануфактурами у містах — для чого по всій Фінляндії фіни збирали порожні скляні пляшки. Спершу “Коктейль для Молотова” планувалося застосовувати для засліплення танкових як перископи — але пізніше фіни помітили, що якщо така пляшка потрапляє в повітрозабірник в задній частині радянського танка той спалахує як свічка.

Як бачите — фінське озброєння було найбільш простим і навіть примітивним, але у фінів було головне — справжній патріотизм і розуміння, для чого і проти кого вони б’ються. За розповідями про “Фінської Народної Республіки” ховалися плани СРСР про повної окупації країни — в Союзі вже видавалися картки з включеною до складу СРСР, Фінляндією (цілком), а радянські концтабори системи ГУЛАГ готувалися прийняти до 500.000 фінів для “перевиховання” — при всьому населенні Фінляндії в три мільйони осіб. На місце вивезених фінів більшовики планували завезти людей з центральних областей РРФСР, які почали б розповідати історії про те, що “Фінляндія завжди була частиною Росії”.

Одним з прикладів успішного протистояння радянській агресії став бій на Раатской дорозі — в ході якого було знищено 17 тисяч червоноармійців. 20 грудня 1939 року 44 дивізія Червоної армії увійшла на територію Фінляндії. Що дуже сумно — більшість солдатів дивізії було з України — як і у випадку з “мінськими фінами”, більшовицька імперія вважала за краще воювати рекрутами з приєднаних колоній.

Відразу після того, як 44 дивізія увійшла на територію Фінляндії — не сталося нічого. Солдати просто рухалися по лісовій дорозі, але вдень нічого страшного не сталося. Страх прийшов вночі — колону почали обстрілювати невидимі фінські снайпери, всі спроби розвести вогонь закінчувалися тим, що всі навколо багаття виявлялися убитими. Дивізія йшла по лісу два тижні, щодня з яких повторювався один і той же сценарій — днем повільний рух, вночі — страх. Під кінець збожеволілі солдати 44 Житомирської дивізії в тваринному жаху розбігалися по лісу — менша частина з 17 тисяч загиблих загинула від фінських куль — більша частина — від морозу. Щасливців, які потрапили в полон — фіни нагодували, обігріли і відправили в тил.

На фото нижче — радянська віз зв’язку з антенами на даху, кинута в одному з боїв на Раатской дорозі, а також прикордонний знак Фінляндії — на якому радянські солдати вже встигли надряпати “СРСР”.

Прапор 44-ї житомирської дивізії, яка перестала існувати після битви на Раатской дорозі. Також на фото моджно побачити екіпіровку бійців — дуже часто радянським солдатам не вистачало теплого спорядження, нормального зброї теж не було. По суті — радянський уряд просто кинуло тисячі людей помирати в фінські ліси від куль й морозу — незрозуміло заради чого.

А ось так виглядали фінські бійці — які здебільшого Раатского битви залишалися невидимими для радянських солдатів. Зліва — фінський снайпер з лижної екіпіровкою — яка дозволяла йому швидко переміщатися. Праворуч — боєць ударної групи з пістолетом-кулеметом “Суомі” — такі бійці відловлювали по фінським лісах кому втікачів позбирати! радянських горе-вояк…

Незважаючи на всю військову міць СРСР — фінам вдалося вистояти і зберегти свою державу. Плани “Фінської Народної Республіки” розміром у всю Фінляндію були поховані на Раатской дорозі — СРСР обзавівся лише мізерними за розміром територіями, втративши 130 тисяч чоловік убитими і повністю знищивши власну міжнародну підтримку

«Можемо повторити». Замість післямови.

Про це зараз мало хто знає — але практично відразу після того, як фінська війна закінчилася— Сталін наказав Генштабу розробити плани нової війни проти Фінляндії — на цей раз з повним захопленням країни — захоплення Фінляндії повинен був початися в липні 1941 року — тільки початок “Великої Вітчизняної війни” завадила здійснитись цим планам Сталіна.

В СРСР радянсько-фінська війна замовчувалася і вычеркивалась з радянських підручників історії — про 130 тисяч убитих і десятки тисяч покалічених і поранених було наказано забути, постраждалі на тій війні не вважалися ветеранами — їх ховали подалі від очей, а з початком 1941 року стало вже не до них — про фінській війні всі забули.

У самій же Фінляндії Зимова війна має величезне значення — фіни розуміють, що врятували тоді власну країну від прірви радянської деградації. Ну а нинішня Фінляндія — це прекрасний приклад того, як може виглядати колишній регіон Російської Імперії, який не знав ні одного дня комунізму — це процвітаюча країна, яка за рівнем розвитку займає одні з перших рядків світових рейтингів.

Втім, це вже зовсім інша історія.