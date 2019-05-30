У экс-начальника полиции Одесской области проходят обыски

По данным журналистов, идет расследование по факту растраты.

Фото: Думская

У экс-главы ГУНП генерала полиции третьего ранга Дмитрия Головина и его заместителя, полковника Константина Гейко с утра идут обыски.

Как сообщает Думская, следственные действия проводят сотрудники департамента внутренней безопасности Нацполиции совместно с представителями Генпрокуратуры.

«Обыски санкционированы в рамках уголовного производства, открытого по факту растраты в одесском ГУНП», — пояснил собеседник.

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Напомним, что в конце апреля начальник Главного управления Нацполиции в Одесской области Дмитрий Головин уволился из Национальной полиции по состоянию здоровья.

“Генерал Головин обратился с рапортом об увольнении из Национальной полиции. Он был удовлетворен. В связи с состоянием здоровья ему необходимо некоторое время для лечения и реабилитации. Потом мы ему предложим вернуться в строй…”, – сказал глава Нацполиции Сергей Князев.

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