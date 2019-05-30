Порада від Супрун: як розпізнати розсіяний склероз у 20-річних

З діагнозом розсіяний склероз живуть понад 2,5 мільйона чоловік у світі, а в Україні таких пацієнтів — понад 20 тисяч.

Про це і. о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун написала в Facebook.

«Розсіяний склероз — це хронічна хвороба, яка вражає зорові нерви, головний і спинний мозок, і з часом може призводити до серйозних порушень та інвалідності», – написала Супрун.

За її словами, в певний момент імунна система замість того, щоб атакувати вірус починає атакувати оболонки нервових волокон (мієлінові оболонки і клітини, що виробляють мієлін). Так виникає гостре, а пізніше — хронічне запалення.

«Діагностика розсіяного склерозу на ранніх стадіях запобігає загострення і уповільнює прогресування. Саме тому потрібно звертатися до лікаря відразу після появи перших симптомів хвороби », – зазначила чиновник.

Серед перших симптомів вона назвала погіршення або втрата зору в одному оці, що супроводжується болем при русі очного яблука; ️ двоїння в очах; ️ прогресуючі порушення чутливості і / або слабкість кінцівок; ️ проблеми з підтриманням рівноваги, нестійкість або незграбність; ️ патологічні відчуття, що поширюються по спині в напрямку зверху вниз, іноді з переходом на кінцівки, при нахилі голови вперед (симптом Лермітта). До симптомів також відносяться депресія і тривожність, проблеми з мовою і мисленням, спазми і відчуття скутості в м’язах, розлад кишечника. Більшість пацієнтів з розсіяним склерозом мають лише кілька з цих симптомів.

Супрун додала, що зазвичай симптоми виникають у 20-40 років. Розсіяний склероз — одна з найпоширеніших причин інвалідності у пацієнтів молодшого та середнього віку. Жінки хворіють вдвічі або втричі частіше, ніж чоловіки. Розсіяний склероз призводить до втрати працездатності досить молодого населення.

«Кількість випадків діагностування розсіяного склерозу в останні роки збільшилася. Це може бути пов’язано як з більшою тривалістю життя людей, так і своєчасною діагностикою хвороби », – зазначила вона і зазначила, що клінічно доведено, що діагностування розсіяного склерозу на початкових стадіях і раннє призначення правильного патогенетичного лікування дозволяє запобігти виникненню загострень.

За її словами, сучасний підхід до терапії розсіяного склерозу включає симптоматичне лікування, лікування гострих рецидивів і прийом лікарських засобів, які модифікують перебіг захворювання. Симптоматичне лікування полегшує симптоми і можливі ускладнення.

Чиновниця зазначила, що ліки для пацієнтів з розсіяним склерозом закуповуються за державні кошти і в цьому році на це передбачено 120 млн — на 49 млн більше, ніж у 2018 році.

«Пам’ятайте, що в будь-якому випадку не варто займатися самолікуванням і використовувати недоведені методи лікування. У разі появи симптомів або сумнівів — порадьтеся зі своїм сімейним лікарем », – закликала вона.

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