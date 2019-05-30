Скандал за участю нардепа на 140 виборчому окрузі

Минулого тижня в Велидолинском Одеської області пройшов помпезний збір деяких сільських голів, присвячений висунення в депутати Верховної Ради Василя Гуляєва, і за сумісництвом родичів (кума) голови селищної ради Володимира Граба.

На зборах було прийнято рішення підтримати Василя Гуляєва одноголосно. Але це було дуже поспішне рішення, тому що 28 травня 2019 року в рамках кримінальної справи №12018160000000428 від 30.05.2018 р. правоохоронці провели ряд обшуків за місцями роботи фігурантів справи та вилучили численну документацію, яка підтверджує їх протиправну діяльність.

Як видно з матеріалів справи, в ході проведення досудового розслідування, встановлено, що директор комунального підприємства «Великодолинське», перебуваючи у змові з головним бухгалтером зазначеного комунального підприємства, шляхом використання свого службового становища, шляхом створення і використання злочинних схем розтрати та привласнення в особливо великих розмірах бюджетних коштів, які виділяються з місцевого бюджету, в тому числі шляхом нарахування заробітної плати на особи, які фактично ніколи не були працевлаштовані шляхом укладення угод з підконтрольними підприємствами, через які виводяться і присвоюються бюджетні кошти впровадили механізм розтрати та привласнення бюджетних коштів.

Виходячи з матеріалів справи ми бачимо, що весь процес контролюється головою Великодолинской селищної ради Овідіопольського району Одеської області Грабом Владимиров Олександровичем.

Встановлено, що однією з схем привласнення бюджетних коштів є оформлення директором КП «Великодолинське» і бухгалтером зазначеного підприємства ряду осіб (так звані «мертві душі»), які фактично ніколи не працювали на зазначеному підприємстві, ніяких робіт не виконували, але на них нараховувалося кошти виділені з місцевого бюджету.

Іншою схемою привласнення бюджетних коштів, яку використовували службові особи КП «Великодолинське» та службові особи Великодолинского селищної ради було створення і залучення підконтрольних підприємств для укладання договорів на виконання робіт на території Великодолинского селищної ради.

Встановлено, що, Граб Володимир Олександрович будучи на посаді голови Великодолинского селищної ради Овідіопольського району Одеської області, керуючись злочинним умислом, спрямованим на привласнення бюджетних коштів, постійно укладає договори на виконання підрядних робіт на підконтрольні підприємства.

Нагадаємо, що з легкої подачі Володимира Олександровича селище Великодолинське втратило 9, 8447 га ріллі. У 2012 році ця ділянка селищна рада віддала КП «Великодолинське» для будівництва житлового мікрорайону. Вартість ділянки 859 914 грн. Будівництвом новобудови зайнялося ТОВ «Сфера ЛТД». Проте гроші за наділ так і не надійшли на рахунок КП, а зависли в кишенях Володимира Граба і його кума Василя Гуляєва. Ще один приклад — РК «Маріїнський» смт Великодолинське здав два будинки в експлуатацію, але до селищної ради не надійшло ні копійки обов’язкового пайової участі забудовника. А це, на хвилину, 4% від загальної суми будівництва. На руках осіли мільйонні суми.

За нашою інсайдерської інформації покровителем всіх корупційних схем є чинний Народний депутат Василь Гуляєв, кум голови селищної ради.

Коли мова заходить про нардепа Василя Гуляеве, то мимоволі згадується пісня Валерія Сюткіна «Звичайно, Вася!». «Ну, хто його не знає?» Колишній прапорщик, колишній водій, колишній підприємець, колишній сільський голова на минулих виборах пройшов у парламент.

У Раді Василь Гуляєв освоївся і почав користуватися депутатськими інструментами. Наприклад, голосуючи за Держбюджет-2016, нардеп «Відродження» тиснув кнопки за себе, того хлопця і ще одного.

Варто відзначити, що після того, як Василя Гуляєва захопила велика політика, він зовсім забув про рідному окрузі та про сільчани, які так свято вірили в його чесність. Яскравим прикладом стала поведінка Василя Олександровича під час скандалу з перейменуванням Іллічівська в Чорноморськ. Жителі думали, що саме їх Гуляєв замовить у ВР слівце про те, щоб місто не декоммунизировали. Однак загальний улюбленець тільки відсторонився від цього питання, адже тоді був зайнятий — брав участь у розробці закону про перейменування міста-порту. Це чудово видно їх складу робочої групи.

Оле Бойко