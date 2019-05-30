КСУ открыл производство по указу Зеленского о роспуске Парламента

Народный фронт намерен оспорить указ президента Украины о роспуске Парламента в Конституционном суде

24 мая депутаты Рады передали в Конституционный суд представление, в котором просят признать неконституционным указ Зеленского о роспуске парламента. Об этом сообщает Лига

Конституционный суд открыл производство по представлению группы народных депутатов, которые просят суд признать неконституционным указа президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады. Об этом в Facebook сообщил депутат Максим Бурбак.

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Он также опубликовал письмо судьи-докладчика Виктора Кривенко, в котором тот сообщает об открытии конституционного производства.

Кривенко также попросил Бурбака безотлагательно сообщить его правовую позицию относительно представления.

“Сделаю это как можно быстрее. Наша позиция проста и логична: законных оснований для роспуска парламента не было и нет”, – написал Бурбак.

“Рассчитываем, что Конституционный Суд не будет затягивать с рассмотрением. Мы попросили рассмотреть представление в месячный срок. Представление принято и распределено 24 мая”, – добавил депутат.





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