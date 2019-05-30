Лікарі дитячої лікарні відмовилися допомогти дитині і направили в іншу лікарню»

Лікарі Дитячої клінічної лікарні №7 в Печерському районі Києва відмовилися надати медичну допомогу дитині, якого вкусив кліщ в ногу.

Інцидент стався вночі 30 травня, коли вони з сином звернулися до травмпункту по вулиці Підвисоцького.

«Відмовки» медиків полягали в тому, що в щелепно-мозковому відділенні нібито не можуть займатися травмами кінцівок, і що у них «немає лабораторії і можливостей для обов’язкового дослідження кліща».

Юридичні доводи матері про своїх правах і обязаностях на медиків не подіяли. Їм довелося звернутися в іншу лікарню, де, незважаючи на черги, була надана вся необхідна допомога.

«З’ясувалося, що ніякої лабораторії та обов’язкового дослідження кліща не потрібно. Це на розсуд батьків. Ключове — обстеження дитини. Тобто цілих два хірурга і медсестра придумували, як вміли, відмовки, щоб не надати першу медичну допомогу дитині. Адже дитяча лікарня для лікарів, а не для дітей!» — підсумувала Маляр