ТЦ з підземним паркінгом та кафе: з’явився проект реставрації гастроному на Хрещатику

Будівля колишнього Центрального гастроному на київському Хрещатику реставрують за проектом архітектурно-конструкторського бюро «Віхарєв» (VIHAREV architects & engineers). Про це повідомляється на офіційній сторінці бюро в Facebook.

На засіданні містобудівної ради один з авторів проекту Микола Віхарєв розповів, що будівля залишиться триповерховим і архітектори постараються зберегти весь історичний фасад, який вцілів після пожежі.

«У нас є дослідження його, всі аналізи. І ми його підвісимо на металі, зробимо зміцнення, але це буде стара облицювання. Всі стіни, балкончики – все реставрується», — повідомив Віхарєв.

Також він зазначив, що на балконах вціліла історична металева ковка, якій близько 100 років. Єдина відмінність в старому фасаді й тому, що був до пожежі, це дерев’яні вставки у вітринах гастроному, але вони були втрачені ще в 30-х роках.

Так виглядав гастроном в 1983 році

Всередині будівлі простір буде «переосмислене». Там облаштують торговий центр з внутрішнім двориком і численними кафе.

«І ще фішка, якою ми як архітектори пишаємося, що та частина, яка не відноситься до старій садибі, вона там на задньому фоні будівлі, там буде плоский дах з великим оглядовим майданчиком, з якої можна буде бачити панораму всього Хрещатика», — сказав автор проекту.

Крім цього, під гастрономом буде розташований паркінг та інфраструктура підприємств торгівлі, шляхи евакуації, туалети і т. д.

Свистунов додав, що реставраційно-будівельні роботи почнуться через півроку.