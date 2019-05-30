Мосійчук після виборів хоче створити партію «націоналістів 21-го століття»

Народний депутат Ігор Мосійчук на позачергових виборах до Верховної Ради планує балотуватися в 94-му одномандатному мажоритарному окрузі, а після виборів хоче створити партію.

«Займаємося створенням громадянського руху, а після позачергових парламентських виборів плануємо заснувати нову політичну силу. Навмисне не робимо цього зараз, щоб не заважати «Радикальної партії» Олега Ляшка, ряди якої я нещодавно залишив, і уникнути звинувачення у створенні протистояння», – написав він.

За його словами, разом з однодумцями вони йдуть «шляхом націоналізму 21-го століття».

«Націоналізм – це, передусім, захист національних інтересів: економічних і геополітичних. Це те, чого потребує Україна, щоб вижити в сучасному світі, і це те, заради чого ми створимо нову політичну партію», – додав Мосийчк.